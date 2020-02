Het coronavirus komt eraan: besmet Duits echtpaar had “ontelbare contacten”

Het Duitse echtpaar dat besmet is met het coronavirus had “ontelbare contacten” met andere mensen terwijl ze al besmet waren. Ze hadden al een tijdje iets onder de leden, maar wisten niet wat het was en wilden niet naar de dokter gaan met iets dat best een griepje kon zijn. Het gevolg: de man en vrouw kunnen weleens superbesmetters zijn.

Tot afgelopen maandag was het echtpaar “volop actief in het werkzame- en verenigingsleven,” aldus het Algemeen Dagblad. Zo deden ze druk mee met de carnavalsfestiviteiten in hun woonplaats Langbroich. En… de vrouw wrkte op een kleuterschool in de buurt. Het moge duidelijk zijn dat dit een plek is waar er veel geknuffeld en geaaid wordt, wat de verspreiding van het virus alleen maar in de hand werkt.

Iedereen die “intensief” met het stel in contact stond verblijft nu in quarantaine. Het gaat dus om een groot aantal mensen, van collega’s tot kinderen van de kleuterschool en hun ouders, en van buren tot medewerkers van het ziekenhuis en de dokterspraktijk waar de 47-jarige man en de 46-jarige vrouw zich aanvankelijk lieten behandelen.

Dat is belangrijk, die quarantaine, maar als iemand denkt dat het probleem daarmee verholpen is heb ik slecht nieuws: omdat de man van het echtpaar al zeker tien dagen ziek was is het virus natuurlijk al lang verspreid, en niet slechts onder mensen met wie hij en zijn vrouw “intensief” contact hadden. Daar kun je vergif op innemen.

En ja, dit betekent dat Nederland ook een probleem heeft. Het echtpaar woont in de grensstreek met ons land. De boel loopt daar allemaal door elkaar. Je kunt van hun woonplaats probleemloos naar Limburg fietsen en daar wat boodschapjes doen in de lokale supermarkt. De man en vrouw zelf waren van 8 tot 9 november in ons land, in een hotelletje in Vlodrop. Gezellig!

De deelstaatminister in Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann, schepte nog op dat ze in zijn deelstaat “80.000 artsen en 118.000 ziekenhuisbedden” hebben. “Als we er ergens klaar voor zijn,” aldus deze politicus, “is het hier.” Maar durft iemand hetzelfde te beweren over Nederland, waar de zorg totaal uitgehold is door drie opeenvolgende kabinetten Rutte? Is er iemand werkelijk zo naïef?

Over ons land kunnen we juist het tegengestelde beweren: als er we ergens niet klaar voor zijn is het hier. En dat is geheel en al te wijten aan het rampzalige beleid van Mark Rutte en kompanen.

