Hilarisch: kabinet doet alsof ze eurosceptisch zijn en wijzen €2 miljard extra afdracht aan EU af… voor nu!

Het meest eurofiele kabinet sinds de oprichting van de EU doet even alsof ze een stel eurosceptische houwdegens zijn en zeggen nee tegen een rekening van €2 miljard extra voor Nederland. Heel benieuwd hoe lang ze stand houden: een halve dag, een hele dag, of misschien wel twee hele etmalen! Maar het is echt nu al duidelijk wie dit potje armpje drukken gaat winnen, Den Haag of Brussel.

Er komen over niet al te lange tijd weer verkiezingen aan, dus ineens komen de stoere praatjes van de VVD weer tevoorschijn. Ditmaal door eventjes heel stoer ‘nee’ te zeggen in Brussel tegen de zoveelste onbeschaamde cash grab-operatie van Zuid- en Oost-Europa. Méér geld willen ze, en Nederland mag dat betalen. Alle voorgaande zakgeldverhogingen voor knoflook- en goulashlanden zijn goedgekeurd, maar met het oog op verkiezingswinst in 2021 zegt Mark Rutte z’n klasje voor één keer nee tegen de EU en hun eindeloze geldhonger:

“Het kabinet gaat niet akkoord met het Europese begrotingsvoorstel dat EU-president Charles Michel op tafel heeft gelegd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het niet acceptabel dat het bedrag dat Nederland aan de Europese Unie besteedt daarmee met 2 miljard euro zou stijgen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse regering wil juist dat de Europese begroting niet stijgt. Blok wil dat de begroting naar beneden wordt bijgesteld en dat Nederland korting krijgt.”

Nou, zal de naïef-rechtse kiezer denken: ik kan de volgende keer gewoon VVD stemmen als ik wil dat Europa terug in het hok geblaft wordt. Mooi niet, want deze brief van Rutte en zijn vriendjes is natuurlijk houdbaar tot het eerstvolgende dreigtelefoontje uit de Brusselse ivoren toren. Want Nederland kan eventjes dwars doen, maar uiteindelijk loopt het vaderlandse partijkartel dan baantjes en bijbehorende salarisstrookjes mis. En dat is dan ook weer niet te bedoeling.

Dus juich om het feit dat Mark Rutte voor één keer een ruggegraat gefaket heeft. Maar verwacht nu niet dat de man na tien jaar Nederland langzaam weggeven aan Brussel ineens een eurosceptisch bastion gaat worden. Nederland gaat hoe je het ook wendt of keert straks meer aan de EU betalen, linksom of rechtsom. De enige vraag is niet óf Rutte en zijn VVD-knoeiers door de pomp gaan, maar wannéér dat gebeurt.