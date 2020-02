Hoppa! Den Haag pakt vakantievierende islam-extremist Arnoud van Doorn aan: gekort op zijn raadsvergoeding

Arnoud van Doorn, de radicale salafistenmafklapper die meer tijd lijkt door te brengen in Marokko dan in Den Haag waar hij gemeenteraadslid is, krijgt binnenkort allicht te maken met een korting op het geld dat hij ontvangt voor zijn ‘werk’ als raadslid.

Oud-PVV’er Arnoud van Doorn lijkt op Twitter heel actief, waar hij constant haatzaaiende salafistische predikers retweet en zich boos maakt over zaken als muziek voor kinderen (mag niet van de sharia!) en moslima’s die besluiten hun hoofddoek naar de kringloop te brengen (haram!). Maar behalve dat, en vakantievieren is Marokko, voert ‘s lands meest psychisch gestoorde raadslid eigenlijk niet zoveel uit in de gemeenteraad van Den Haag. Daar heeft Van Doorn nog altijd een zetel, maar erg veel gebruik maakt hij er niet van: hij is er vaker niet dan wel.

Een doorn (pun intended) in het oog van zijn collega’s van links tot rechts die wél gewoon de handen uit de mouwen steken, natuurlijk. En dus hebben ze besloten om de regels over het raadlidmaatschap in Den Haag zó te herschrijven dat Van Doorn en andere zogenaamde spookraadsleden tot twintig procent van hun vergoeding kan worden afgepakt. Het voorstel werd gedaan door Groep de Mos, en het werd gisteren aangenomen. Fractievoorzitter Richard de Mos is in zijn nopjes:

“AANGENOMEN bij begrotingsbehandeling: Afwezige spookraadsleden korten op vergoeding. Gewoon hard werken voor je centjes en het volk vertegenwoordigen. #wijregelenhet”

Nou, die kan het rondreizende salafistencircus Arnoud van Doorn in de zak van z’n djelebberlebberjurk steken. Bam!