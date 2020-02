Hoppa! FVD legt “klimaatpaus” Frans Timmermans vuur aan de schenen: ‘We moeten €11000 miljard betalen, desastreus!’

Of Forum voor Democratie er iets aan kan doen dat Frans Timmermans ons land straks voor honderden miljarden laat bloeden voor zijn prestigeproject ‘Green Deal’, valt nog te bezien. Maar de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer was in ieder geval niet van plan om het lijdzaam te ondergaan. Ze sturen een brandbrief vol dringende vragen naar de Europese Commissie, die Timmermans en zijn vrienden nog voor de zomer dienen te beantwoorden.

De kosten voor de klimaatverandering die Brussel en de Brusselse klimaatchef Frans Timmermans voor ogen heeft worden geraamd op €11000 miljard euro. Inderdaad: elf-dui-zend mil-jard. Een astronomisch bedrag, en iets dat zeker gevoeld zal gaan worden in de portemonnee van burgers in de unie. Bepaalde wat meer dan anderen. Want Nederland is een rijk land, dus een veel groter deel van de rekening van deze vergroening zal terechtkomen op keukentafels in Hoorn en Venray dan in Bratislava of Napels.

Maar voordat Nederlanders zo worden gedwongen om zich blauw te betalen zodat Timmermans zich groen kan voelen, heeft de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie nog wel het één en ander aan te merken op deze peperdure operatie. In een brief aan de EU is de partij scherp:

“De leden van de fractie van Forum voor Democratie lezen in het persbericht van 11 december 2019 dat de Europese Commissie (EC) stelt zich in haar werk te laten leiden door de roep van het ‘grote publiek’ dat maatregelen zou eisen en door ‘onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs’ zoals in de verslagen van het IPCC, IPBES, de Global Resources Outlook en de EER SOER 2019. De klimaatlobby oefent grote druk uit om de Green Deal verder aan te scherpen. De Green Deal zet in op een grootschalige propagandacampagne waarvan, zo stellen deze leden,de Sovjet-Unie nog veel had kunnen opsteken. Waarom beweert de EC in naam van het grote publiekte handelen, terwijl de Green Deal bol staat van voorgenomen inspanningen om datzelfde grote publiek met publiciteitscampagnes van ongekende omvang zo te gaan beïnvloeden dat het vatbaar wordt voor de in Brussel gehuldigde opvattingen? Waarom walst de EC over de vrijheid van de inwoners van de EU-lidstaten heen om met hun politieke vertegenwoordigers eigen keuzes te maken op basis van politieke ideeën die haaks staan op die van de EC? Sinds wanneer is de wetenschap almachtig geworden met theorieën die de status krijgen van onweerlegbare bewijzen die boven alle wetenschappelijke twijfelzijn verheven? Hoe waarborgt de EC een verdere machtsovername door de groene lobby?”

De EU heeft tot 5 mei om de vragen over de intens kostbare green deal te beantwoorden.