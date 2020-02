Islamistisch NIDA-raadslid wil dictatuur om Wilders en Baudet zendtijd en subsidie af te pakken: ‘Gepaste sancties!’

De PVV moet zendtijd en subsidie worden afgepakt. Dat is de mening van het Rotterdamse raadslid Nourdin el Ouali, die vandaag in Trouw schrijft dat hij vindt dat de Raad van State een soort raad van politieke grootinquisiteurs moet worden.

Toegegeven, gekke Geert gaat geregeld de grens over en ook boreale Baudet maakt het soms al te bont. Maar dat mag in Nederland: we hebben hier een vrijheid van meningsuiting. En – daaruit voortvloeiend – de vrijheid van vereniging. Iedereen mag in Nederland z’n eigen politieke partij oprichten. Die worden slechts echt bij grote uitzondering een strobreed in de weg gelegd – in het verleden is dat alleen gebeurd bij (neo)nazi-partijen.

Maar dat gaat veranderen, als het aan Rotterdams raadslid Nourdin el Ouali van de islamistische NIDA-partij ligt. We gaan actief politieke censuur toepassen, en wel op twee tegenstanders van de politieke islam: Forum voor Democratie en de PVV. Beiden dienen te worden gekort in hun zendtijd voor politieke partijen én hun subsidies. Als ze niet genoeg door de hoepel springen die El Ouali ze voorhoudt, dan komt de Raad van State ze aanpakken met hun Bloedraad 2.0. Aldus schrijft de kerel in Trouw vandaag:

“Wilders is voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak veroordeeld voor het aanzetten tot ­discriminatie, maar niet gestraft. In­tegendeel: de aandacht voor deze zaak draagt bij aan de heldenstatus die hij geniet bij zijn (potentiële) achterban. En intussen misbruikt hij zijn fractiebudget en de zendtijd voor politieke partijen om zijn haatcampagnes kracht bij te zetten. Gepaste sancties zijn nodig voor het bestrijden van racisme en ander on­ethisch gedrag van politici. Afhankelijk van het aantal zetels en leden krijgen (landelijke) politieke partijen fractiebudget, partijsubsidies en zendtijd. Mocht een partij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen en onverantwoord omgaan met het gegeven podium, de overheidsmiddelen en de publieke zendtijd, dan is het volkomen legitiem een partij hierom te korten. Als je grensoverschrijdend ­gedrag van politici wilt bestrijden, dan is dit een van de weinige knoppen om aan te draaien. Aan de Raad van State die schone taak.”

Behalve over Wilders, spreekt El Ouali ook in zijn artikel over “Thierry B.”

Fun fact: overigens is voor niemand minder dan El Ouali zélf het niet te hopen dat zijn doodsenge pseudo-fascistische maatregelen worden ingevoerd. Want ook zijn eigen partij maakt zich met grote regelmaat schuldig aan haatzaaien. Zo is de partij een bolwerk van antisemitisme. Het is zo erg, dat de Leidse professor rechtsgeleerdheid Afshin Ellian NIDA zelfs omschrijft als de hedendaagse variant van de Nazi-partij.