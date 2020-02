Jesse Klaver pakt Marokkanen-goochelaar Thierry Baudet aan: ‘Extreemrechts! Racistische drek! Waar blijven excuses?’

Ook de ongekroonde GroenLinks-koning Jesse Klaver is niet erg te spreken over de wijze waarop FVD-voorman Thierry Baudet dit weekend begon over de wijze waarop “Marokkanen” in Nederland huishouden. Later bleek het incident deels of geheel verzonnen te zijn. Klaver laat het niet over zijn kant gaan.

Het blijft verontwaardigde reacties regenen aan het adres van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Niet alleen van de politie of zijn gewaardeerde collega-Kamerleden, maar ook van – vermoedelijk – zijn belangrijkste politieke opponent: Jesse Klaver. Klaver beschuldigt zijn rivaal van een “extreemrechtse” werkwijze en het verspreiden van “racistische drek”. De GroenLinks-fractievoorzitter verwacht op z’n minst nog excuses van het zelfverklaarde eenmansmeldpunt Marokkanenoverlast in de trein. Klaver:

“Dit is wat extreemrechts doet: racistische drek de wereld inslingeren zodat iedereen ermee bezig is. Tegelijkertijd moeten we het voor elkaar opnemen. Baudet plugt zijn politieke agenda over de rug van Marokkaanse Nederlanders. En nu ook nog zwijgen. Waar blijven zijn excuses?”

Onder volgers van Klaver en Baudet maken de woorden van de architect van ‘s lands klimaatbeleid een hoop zaken los. Het regent plaatjes van een stervende Pim Fortuyn, Thierry Baudet met Mein Kampf en Jesse Klaver op de foto met treitervlogger Ismail Ilgun. Het debat onder de fans van zowel Thierry als Jesse is behoorlijk levendig te noemen.

Van Thierry Baudet ontbreekt onmiddels echter nog ieder spoor.