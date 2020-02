Joost Eerdmans eert op 72e verjaardag Pim Fortuyn: ‘Sinds zijn dood bar weinig opgeschoten… alles is racisme!’

Als Pim Fortuyn niet in 2002 zou zijn vermoord door de linkse dierenactivist Volkert van der Graaf, vierde de LPF-oprichter vandaag zijn 72e verjaardag. Joost Eerdmans was een Fortuynist van het eerste uur en heeft van nabij meegemaakt hoe de flamboyante professor de lieveling van Nederland werd met spraakmakende thema’s die andere politici onaangeroerd lieten. Wat is er 18 jaar later de politieke erfenis van Fortuyn? Nou, Eerdmans is er niet bijster positief over…

Vandaag in De Telegraaf schrijft Leefbaar Rotterdam-voorman en oud-LPF-Kamerlid Joost Eerdmans een prachtig eerbetoon aan zijn politieke voorbeeld Pim Fortuyn. In 2002 werd de lijsttrekker van zijn eigen partij Lijst Pim Fortuyn doodgeschoten in Hilversum. Was dat nooit gebeurd, dan was hij vandaag 72 jaar oud geworden. Heeft zijn dood het realiseren van zijn politieke visie dichterbij gebracht? Nee, integendeel, aldus Eerdmans. Inmiddels is alles racisme geworden:

“Achttien jaar later zien we dat we in dat opzicht helaas bar weinig verder zijn gekomen. Wie anno 2020 deze thema’s aanroert, roept haast automatisch beschuldigingen van racisme en rechts-extremisme over zich af; ernstige beschimpingen, maar inmiddels ook weer zo achteloos en zo vaak geuit, dat ze aan betekenis verliezen. Ik werd door D66 voor racist uitgemaakt toen ik pleitte voor meer diversiteit in onze winkelstraten op Zuid in plaats van een zesde belwinkel of halalslager. Toen ik voor de inzet van politiehonden pleitte na relletjes op het strand van Nesselande, was ik ’bijna fascistoïde’ bezig. De moorkop, Piet Heijn en Zwarte Piet zijn racisme. Een foute grap over joden of Chinezen, is niet langer alleen maar fout, maar ook meteen racistisch. Het racismedebat is compleet gekaapt door links opportunisme.”

Rust in vrede, Pim Fortuyn!