Katholieke Kerk trapt leden van PVV-zusterpartij de tent uit: ‘Deelname weerspreekt christelijke grondwaarden!’

De Katholieke Kerk gaat in Duitsland gaat actief leden van Alternative für Deutschland, een zusterpartij van de PVV, uit de actieve eigen gelederen gooien. Dat meldt de Duitse pers. Het gaat vooralsnog alleen om het bisdom Münster.

Vicaris-generaal van het bisdom Münster: "actieve leden van de AfD kunnen geen leidinggevende functies in de Kerk uitoefenen". "Grondwaarden van het christendom weerspreken actief engagement bij de AfD" https://t.co/LU5fM5BHdg — JJ v. Peperstraten 📚 🇻🇦 (@jjvpeperstraten) February 13, 2020

Katholieke PVV’ers kunnen hun borst nat maken: er bestaat een kans dat ze binnenkort een keuze moeten maken tussen hun geloof en hun politiek, want die twee zijn “onverenigbaar.” Dat zegt in ieder geval vicaris-generaal Klaus Winterkamp, die werkzaam is in het bisdom Münster, over PVV-zusterpartij AfD. De politieke standpunten van AfD – die hard ageert tegen migranten, moslims en linkse politiek – zijn volgens hem niet te rijmen met de christelijke kernwaarden. Mensen die de AfD aanhangen kunnen daarom geen ‘actieve’ functies binnen de Kerk aanhangen, vindt Winterkamp:

“Het bisdom Münster wijst actieve AfD-leden in de leidende kerkdienst af. Een actieve inzet voor AfD is in tegenspraak met de basiswaarden van het christelijke mensbeeld en met de “missie” die voor de kerkdienst is vastgesteld. “Ik denk dat het onmogelijk is voor een hoofd van een kinderdagverblijf, een spreker in het bisschoppelijk generaal Vicariate of een directeur van Caritas om ​​actief AfD-lid te zijn,” zei Winterkamp, ​​die zijn verklaringen rechtvaardigde met wat hij beschouwde als onderdeel van de politiek, welke hij van de AfD als onmenselijk en democratisch beschouwde.”

Winterkamp deed zijn uitspraken alleen over één partij, maar aangezien de PVV vrijwel identiek opereert betekent dit vermoedelijk dat de lijn ook moet worden doorgetrokken naar de Nederlandse partij van Geert Wilders. Dat zou slecht nieuws betekenen voor bijvoorbeeld Marcel de Graaff, de enige europarlementariër van de PVV.