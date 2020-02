Kijk! Baas Van der Staaij schiet verbale Iron Dome-raketten af op Israëlhaters Sjoerdsma (D66) en Karabulut (SP)

De Israël-bashende Pipo de Clown en Mama Lou van de Nederlandse Tweede Kamer, D66’er Sjoerdsma en SP’er Sadet Karabulut, reden deze week hun huifkar weer eens stuk op het bastion Kees van der Staaij.

Hij was goed in vorm, SGP-leider Kees van der Staaij afgelopen dinsdag tijdens een commissievergadering over Buitenlandse Zaken. Men ging het Trump-vredesplan voor Israël bekijken, en daar was de SGP’er – verrassing! – gematigd positief over. Dit plan geeft Palestijnen niet alles wat ze willen, maar het kan misschien eindelijk eens fungeren als startpunt voor onderhandelingen. Wie weet komen ze dan nog eens ergens, die dekselse Arabieren en Israëli’s. Zou zeg maar wel prettig zijn, na decennia aan gerel.

Dat was natuurlijk niet goed genoeg voor de Nederlandse vertegenwoordigers van Hamas en Fatah… pardon! Ik bedoel de SP en D66. Die wilden dat Van der Staaij de Amerikaanse president aan z’n geblondeerde haren door de modder zou trekken. Want hij maakte een plan en dat was niet het plan dat Sjoerd Sjoerdsma en zijn sidekick Sadet Karabulut graag hadden willen zien! Foei! Trump fout, ook Van der Staaij fout! Sjoerdsma had zelfs het lef om te suggereren dat het staatsatheïstische D66 beter zou opkomen voor de Palestijnse christenen (een bijna uitgestorven groep, dankzij chronisch wegkijken van de Sjoerdsmannetjes in de loop der jaren) dan de gereformeerde SGP.

LOL. Gelukkig hebben we Kees “The Machine” van der Staaij, die genadeloos afrekent met deze in Teheran bedachte propagandaoorlog. Hell yeah!