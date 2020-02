Kijk dan: losgeslagen DENK’er Farid Azarkan vindt PowNed-journo “seksist en homofoob”… de wereld op z’n kop!

Lekker de vrije pers hekelen met DENK, deel 43291. Ditmaal: Kamerlid Farid Azarkan weigert om een PowNed-verslaggever te woord te staan, omdat hij zogenaamd een seksist en een homofoob zou zijn. Dit terwijl elke haatimam onder de zon het stemadvies DENK geeft wanneer er weer verkiezingen aan komen.

Het is elke dag weer een feest in circus DENK. Als het niet is om directeur Tunahan Kuzu iets bizars zegt, dan wel weer omdat Selçuk Öztürk het nodig vindt een opstootje te beginnen met iemand. Dan hebben we ook nog de malle waarzegster Gladys Albitrouw… en niet te vergeten ook nog de gekke clown Farid Azarkan. Die laatste maakte de Tweede Kamer gisteren tot een kermis door volledig onnodig ruzie te maken met een verslaggever van PowNed.

De beste jongen wilde alleen maar even weten wat DENK vindt van het feit dat er een basisschool is die vanaf heden spreekt over het ‘verkleedfeest’dat het zogenaamd veel te kwetsende carnaval vervangt. Kamerleden van PVV, VVD, CDA en SP waren niet te beroerd om de jongen te woord te staan. Maar Azarkan van DENK? Die moest toch even tonen wat voor een trieste man hij eigenlijk is.

Zonder duidelijk te maken waarom hij dat vindt laat de kerel weten niet in gesprek te gaan met de PowNed-werknemer, omdat de omroep zogenaamd ‘homofoob’ en ‘seksistisch’ zou zijn. Nogal vreemd. Want niet alleen legt hij dat zware verwijt niet uit, ook is DENK wel héél selectief welke homofoben of seksisten niet geduld worden. Nare orthodoxe imams van allerlei pluimages zijn er in verkiezingstijd als de kippen bij om de partij te ondersteunen. Dat vindt de Azarkan-partij dan weer wél goed. Maar één onschuldige PowNews-verslaggever? Nee, dat is een brug te ver.

Het is dus wat we zo vaak hebben gezien van DENK: de complete minachting van de vrije pers in Nederland. Compleet belachelijk.