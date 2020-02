Kijk: Gordon smeekt om vergiffenis bij linkse DWDD anti-humor inquisitie om stokoude kwetsende grap

Gisteren leek het wel een biechthokje bij BNNVARA-talkshow De wereld draait door. Op audientië bij Matthijs van Nieuwkerk en Halina Reijn kwam Gordon, om excuses te maken voor een kwetsende grap over Chinezen die hij jaren geleden maakte. Diepe, diepe excuses en oprecht berouw werden betuigd door de volkszanger.

Nu het coronavirus wild om zich heenslaat, steekt ook een andere kwelgeest de kop op: discriminatie van Chinese Nederlanders. Kennelijk zijn er in dit land genoeg domkoppen die denken dat iedereen met een Chinees uiterlijk meteen ook iets te maken heeft met een virus dat in Nederland nog geen besmettingen heeft veroorzaakt, laat staan mensen over de kling gejaagd. Die racistische opmerkingen zijn natuurlijk gewoon niet goed te praten – punt.

Maar bij De wereld draait door werd het gisteren wel meteen omgebouwd tot een heel circus, door een heel item te maken over hoe zeer Chinezen in Nederland te lijden hebben aan Nederlandse vooroordelen. En ook dat is nog wel te verantwoorden, maar waarom een flauwe grap uit 2013 van Gordon nog eens breed moet worden uitgemeten, inclusief uitgebreide excuses? Ja, dát is misschien wel een beetje overdreven. Hoe dan ook, Gordon – ooit nog eens ‘beschuldigd‘ van het zijn van FVD-sympathisant moest zijn hernieuwde vertrouwen in het belangrijkste geloofsartikel van de linkse kerk bevestigen. Namelijk: gij zult niet kwetsen. En aldus geschiedde:

“Nou, in de afgelopen jaren en nu al die discussies opkomen over een moorkop, over Zwarte Piet, dan realiseer je je dat die mensen die hier aan tafel zitten daardoor gekwetst raken en enorm gestigmatiseerd worden, terwijl ze gewoon Nederlander zijn. Ik heb me daar ook schuldig gemaakt en ik wil bij deze mijn diepe, diepe excuses aanbieden en ervoor zorgen dat dat nóóit meer gebeurt in Nederland. In ieder geval door mij niet.”

Ontroerend allemaal, weer!