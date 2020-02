Kijk! Knipmessende Op1-NPO’ers gingen akkoord met haatimam Salam: geen alcohol op tafel, vrouwen geen hand schudden!

Gisteravond laat bij Op1 weer een verbijsterend staaltje van boterzacht NPO-optreden. Ze wilden heel graag de pro-terroristische islamprediker Salam aan tafel hebben. Zó graag, dat ze bereid waren alle alcohol van álle gasten af te pakken en dat haataapje Salam ook de aanwezige vrouwen geen hand hoefde te geven. De laffe NPO’ers gingen gewoon akkoord met dit rare, dictatoriale voorstel.

In Hilversum hebben ze last van slappe ruggegraten en een morbide fascinatie voor door figuren die onze rechtsstaat omver willen werpen. Dat is de enige conclusie die we moeten trekken na de roulerende talkshow Op1 gisteravond te hebben gekeken. Daar zou haatimam Salam aan tafel zitten. Maar alleen de honger naar kijkcijfers (talkshowoorlog, hè) heeft zijn komst naar de studio verhinderd. Want Salam wilde alleen aan tafel zitten, en dat was de linkse NPO-talkshowbrigade toch nét iets te gortig. Want er moesten ook andere kijkers bediend worden, met carnavalsklanten en politieke analyses van een NOS’er.

Maar waar Op1, mede namens presentatoren Sander ‘Lord Wanhoop‘ Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma, wél mee akkoord ging was het in de uitverkoop doen van de Nederlandse waarden. De aanwezige vrouwen hoefden geen hand te krijgen van de man met het witte kopkapje. Ook zou er geen bier en wijn op tafel mogen staan. Niet alleen niet voor de neus van meneer Salam, maar ook niet voor de andere gasten. Dat was allemaal geen bezwaar voor de omroep, die graag wat rechten in de uitverkoop deed om de kwaadaardige islamprediker te appeasen.

Dat je daarna nota bene een PvdA-Kamerlid nodig hebt om je tot de orde te roepen, zegt genoeg over hoe ongelooflijk diep je bent gebukt voor de anti-seculiere terreur en oppressie van deze ziekelijke religiemeneer. Bah, WNL, NPO en Op1! Volgende keer deze meneer meteen bij de eerste eis weigeren, graag. En anders gaat hij maar lekker uithuilen bij een talkshow op Al-Jazeera ofzo.