Lachen naar het vogeltje! Dit zijn Mark Rutte en Soros junior: ‘Erg indrukwekkende Europese staatsman!’

De familie Soros is erg onder de indruk van de kwaliteiten van premier Rutte. Dat blijkt uit een kiekje dat Alexander Soros, de nauw met zijn vader George Soros samenwerkende zoon uit het politieke imperium, dit weekeinde op social media zette. De twee troffen elkaar op een conferentie in Duitsland.

Afgelopen weekend vond in München een jaarlijkse veiligheidsconferentie plaats. Van de partij waren allerlei staatslieden en regeringsleiders, onder wie ook onze eigen minister-president Mark Rutte. Maar ondanks het onderwerp was de bijeenkomst toch vooral een feestje voor de rich and famous. Dat blijkt wel uit een kiekje van onze premier dat zondagavond laat op Twitter verscheen.

Op de foto zien we de VVD-voorman met zijn kenmerkende besmuikte glimlach, en naast hem de zoon van één van ‘s werelds bekendste sponsor van menig linkse NGO: Alexander Soros. Opmerkelijk genoeg toont Soros zich een groot fan van de premier, die zich in eigen land vooral – weliswaar tevergeefs – probeert te profileren als rechts. De zoon van de Moslimbroederschap- en anti-Zwarte Piet-geldschieter komt superlatieven te kort om Rutte de hemel in te prijzen: “Een zeer indrukwekkende Europese staatsman,” schrijft hij, terwijl hij naast zijn teksten een Nederlandse en Europese vlag fier laat wapperen.

Of Rutte de telg uit het bankiersgeslacht indringend heeft gevraagd of de Sorosjes met hun Open Society Foundation willen stoppen om met buitenlands geld het Nederlandse publieke debat te beïnvloeden, is niet bekend. Maar aangezien we allemaal inmiddels wel bekend zijn met de rubberen ruggegraat van Rutte, hebben we wel een vermoeden…