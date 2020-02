Laffe EU-topvrouw durft Hanau-aanslag geen extreem-rechtse aanslag te noemen: ‘Tragedie!’

Ursula von der Leyen durft niet over de aanslag in Hanau te spreken in termen van, je weet wel, aanslag. Ze houdt het op een “tragedie” en is “diep geschokt.” Wel rouwt ze mee met de nabestaanden, zo meldt ze. Maar het beestje bij de naam noemen? Nah. Niet nodig.

In Hanau zagen we vandaag weer eens waar al die leuke omvolkingstheorieën van kneiterzieke complotwebsites als Fenixx.org, TPO.nl en Vrijspreker toe leiden: dood en verderf. Tenminste negen mensen kwamen bij de massale schietpartij in een shishalounge om het leven: allen met een migratie-achtergrond. De dader blijkt een extreem-rechts manifest te hebben geschreven, en is daarnaast ook een satanistische koekwaus.

Gelukkig hebben we de EU voor leiderschap. Of… Niet echt. We hebben een dappere onderzoeksjournaliste uit Libanon, Jenan Moussa, nodig om Ursula von der Leyen met haar parmantige neus op de feiten te drukken. Dit was geen ‘tragedie’. Of een ongeluk. Of een nare gebeurtenis. Of wat dan ook. Noem het gewoon wat het is: een extreem-rechtse aanslag.

En – eerlijk is eerlijk – het onder de tafel wegmoffelen van extreem-rechts geweld heeft inmiddels wel lang genoeg geduurd. Alhoewel er geen Europese tegenhanger van ISIS is, zijn er inmiddels wel een héle hoop lone wolf dens. Of klinkt dat te vriendelijk? Prima: cellen van een informele terreurorganisatie. Weliswaar zonder grote leider, maar wel met één gemeenschappelijk idee: Europa moet gewapenderhand worden “beschermd” tegen indringers die de Westerse cultuur kapot willen maken. En daar moet, met de Uzi in de hand, tegen opgetreden worden.

Dát is wat er gaande is. Jenan Moussa heeft het door. Nu de Europese Commissie van mevrouw Von der Leyen nog, en wellicht komen we dan nog eens ergens.