Lekker dan! Terreurclub Moslimbroeders beheersen moskeeën in R’dam en A’dam: ‘Nedersalafisme!’

Heel fijn: terreurgroepering de Moslimbroederschap heeft twee van de meest toonaangevende moskeeën van Nederland in haar kwaadaardige tentakels. Dat is één van de zaken die de Tweede Kamer vandaag leerde nadat het – na jaren het probleem te hebben genegeerd en weggelachen – een hoorzitting had over de ongewenste beïnvloeding van moskeeën vanuit het buitenland.

In Nederland krijgt de Moslimbroederschap, een islamitische groepering die in veel landen te boek staat als terroristische organisatie, steeds meer voeten aan de grond. Dat is de bittere conclusie die vanmiddag getrokken moet worden na een middagje parlementair verhoor met Ronald Sandee, onderzoeker van orthodoxe en kwaadaardige stromingen binnen de islam. De meest toonaangevende moskeeën van ons land zijn in de greep van nare conservatieve clubs uit Qatar en Saoedi-Arabië beland, zo moest Sandee tot zijn spijt melden:

“In de Blauwe Moskee, maar ook bij De Middenweg (eveneens vanuit de Golfregio gefinancierd en met dezelfde eigenaar als de Blauwe Moskee) zie je volgens Sandee aan de sprekers en trainingen de invloed van de Moslimbroeders. In dat verband noemde hij ook de Essalammoskee in Rotterdam, de grootste van Nederland. Ten aanzien van de geldstromen uit de Golf is Nederland ‘een beetje te naïef, misschien goedgelovig’. ,,Ik heb het gevoel dat landen als Turkije en Qatar een hele bewuste strategie volgen om moslimgemeenschappen in het buitenland te beïnvloeden. Maar we zitten vast aan die vrijheid van religie.’’ De laatste tijd signaleert Sandee een kruisbestuiving tussen Moslimbroeders en salafisten. ,,Een soort nedersalafisme of nederbroederschap.’’”

Nu maar wachten op DENK en andere figuren die gaan zeggen dat kerken en synagoges ook onderzocht moeten worden. Want daar zit zogenaamd ook een probleem… LOL!