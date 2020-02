Linkse psychiater: ‘Ik ga Thierry Baudet gebruiken als schoolvoorbeeld van narcistische persoonlijkheidsstoornis!’

Psychiater Chris Peters, vanaf zijn 17e naar eigen zeggen “onafgebroken werkzaam in de GGZ,” gaat zijn lesmateriaal op het gebied van het herkennen van narcisme aanpassen. Hij gaat Thierry Baudet er prominent in opnemen, schrijft hij op zijn Twitter-pagina. De FVD-politicus zou een “schoolvoorbeeld” van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn.

Forum voor Democratie voert al geruime tijd actie tegen wat zij omschrijven als linkse indoctrinatie in het onderwijs. Meestal gaat dat dan om bepaalde politieke standpunten die beter of slechter over het voetlicht worden gebracht, naar gelang de mate waarin deze opinie geldt als ‘links’ of rechts’. Maar bij psychiater Chris Peters wordt het allemaal wel heel persoonlijk. Zonder dat hij Thierry Baudet op de behandeltafel heeft gehad, meent hij al te weten dat de FVD-voorman lijdt aan een ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis. Zo erg, dat hij onderdeel van het lesmateriaal moet worden.

Met name Baudets roemruchte inbreng in het CETA-debat (de aankondigde duur van het betoog – 4 uur – zou “narcistische sabotage” zijn) komt kennelijk in aanmerking:

“Als psychiater ga ik dit in mijn colleges gebruiken als schoolvoorbeeld van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.”

Ook heeft Peters er geen enkele moeite mee om de Tweede Wereldoorlog van stal te maken. Ook die is van toepassing op het gedachtengoed van Baudet, vindt de verzorger:

“Als onderwijzer heb ik er geen moeite mee om de verschillende politieke invalshoeken en bewegingen tegen het licht van het oprukkende nazisme te houden in de jaren 30. Lessen uit het verleden.”

Baudet is niet de enige politicus die door Peters wordt ingeschat als narcist. Ook de Amerikaanse president Trump houdt nét iets teveel van zichzelf, vindt hij: “Het werkt altíjd prima om levende voorbeelden te nemen. Zo staat Trump ook in mijn rijtje. ‘Respect voor de (andere) mens als mens en ethiek’ is natuurlijk een les die deze twee voorbeelden zichzelf ter harte kunnen nemen. Een narcist kan dat niet.”

Dus Peters concludeert: “Prachtig lesmateriaal.” Is dat zo? Nu worden we wel héél benieuwd wat de relevante beroepsethiekclubs hier van vinden…