Lol! DENK-kleuterklas gaat nog eens rondje rellen tegen boerkaverbod: ‘Islamofobe wetgeving!’

Terwijl de Tweede Kamer eindelijk z’n krachten bundelt tegen ongewenste inmenging uit duistere landen uit het Midden-Oosten, gaat DENK in de tegenovergestelde richting. Boerka’s – die zijn komen overwaaien uit hartvochtige islamistische regimes – moeten weer op bredere basis worden toegestaan in Nederland. Vinden dus de luitjes van OPPOSITIE, die volgende samen met andere ongure figuren en useful idiots staan te protesteren in Den Haag.

Inmiddels is het boerkaverbod alweer flink wat maanden van kracht in Nederland, maar de huilstruiken van DENK – en hun jongerenclubje OPPOSITIE – zijn er nog altijd niet overheen dat Nederland nu niet hét land bij uitstek is waar de overheid ontzettend ondersteunend hoeft te zijn voor elementen van de radicale islam. Zoals bijvoorbeeld de boerka en de niqaab – een poging van een patriarchale haatclub om vrouwen hun zelfbeschikkingsrecht af te pakken. Dus zo’n boerkaverbod? Prima voor hier, omdat we zelfbeschikking zo hoog in het vaandel hebben.

OPPOSITIE heeft echter nog altijd niet in de gaten dat Nederland geen Saoedi-Arabië of Iran is, waar je vanuit de overheid vrijelijk moet toestaan, aanmoedigen of zelfs verplichten dat iedereen met twee X-chromosomen er moet bijlopen als een verlepte vuilniszak. Dus dan krijg je aanstelprotesten van de bewuste of (misschien nog wel erger) onbewuste hulpjes van de extremistische vertakkingen van de islam. Inclusief krokodillentranenprotesten, waarvan er aanstaande zaterdag eentje zal plaatsvinden in Den Haag.

Liggen de zakdoeken klaar? Lees maar mee:

“Aanstaande zaterdag vindt het protest van Hand in hand tegen het niqab verbod ter demonstratie van het niqabverbod plaats. Wees er ook bij en steun de niqab-dragende vrouwen die worden onderdrukt door islamofobe wetgeving.”

Vooral demonstreren hoor. Dat mag. Het is een vrij land! Vergeten jullie niet om jullie rommel op te ruimen nadat jullie klaar zijn, DENK-koters en aanverwante warhoofden? Oké, bedankt alvast!