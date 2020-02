LOL! DENK vliegt hysterisch D66 in de haren, want zij zijn niet anti-Baudet genoeg: ‘Rechts-extremist! Haatzaaier!’

Ruzie op de extreem-linkse flank! Of althans: in Amsterdam. Want daar is DENK volledig door het lint gegaan omdat D66 zogenaamd niet ver genoeg gaat in het veroordelen van de ‘extreem-rechtse haatzaaier’ Thierry Baudet. Ja, echt ja.

Wist u dat D66 actief FVD beschermt? Nee? Dat kan kloppen. Het is namelijk ook een ongelofelijke domme onzinaantijging. Rob Jetten laat geen kans aan zich voorbij gaan om zijn collega-fractievoorzitter Thierry Baudet te omschrijven als een rechts-extremist, een fascist, iemand die discrimineert en rassenhaat verspreidt, en ga zo maar door. Los van het feit of die beschuldigingen terecht zijn: niemand kan ontkennen dat ze gemaakt zijn.

Maar toch presteert DENK-raadslid Sheher Khan het om op social media te zeuren dat D66 zogenaamd de club van Baudet actief uit de wind houdt. Dat is omdat DENK het naliet om antisemitisme te benoemen tijdens een raadsdebat over racisme en discriminatie. Liever wilde Khan een links verbond tegen Baudet sluiten, in plaats van iets betekenen voor de bedreigde Joodse gemeenschap van de hoofdstad. En D66-raadslid Jan-Bert Vroege gaf toch de voorkeur aan antisemitisme bestrijden boven goedkope puntjes scoren tegen een Tweede Kamerlid.

Bij DENK’er Khan stond dat kennelijk gelijk aan een andere partij ‘beschermen’, ondanks dat D66 echt heus wel Baudet aanvalt bij elke gelegenheid die ze krijgen.

Het is overigens niet de eerste keer dat DENK-raadslid Sheher Khan ernstig uit de bocht vliegt. Eerder wist DDS al te onthullen dat Khan actief anti-westerse en antisemitische complottheorieën had verspreid. Zo wist hij te melden dat Israël en het Westen zogenaamd ISIS hadden opgericht.