LOL, kijk! Jesse Klaver heeft meltdown omdat FVD wellicht gaat meebesturen in Brabant: ‘Extreemrechts!’

Jesse Klaver gaat vanmiddag volledig door het lint omdat VVD en CDA in Noord-Brabant overwegen een coalitie te sluiten met Forum voor Democratie. “Onbegrijpelijk en onverantwoord,” foetert de GroenLinks-voorman hysterisch.

Beste rechtse mensen, dit is uw genietmomentje van de dag. Een compleet radeloze tweet van een links opgewonden standje die het niet kan verkroppen dat zijn partij – GroenLinks – niet altijd de verkiezingen wint en dientegenvolge ook niet altijd mag meeregeren. En dan krijg je dus dit soort hysterische opmerkingen als een andere partij, Forum voor Democratie, wél mag aanschuiven. Dan wordt er probleemloos gegrabbeld in de ton met termen uit het Godwin-tijdperk en om het hardst gegild.

De VVD wil namelijk een nieuwe provinciale coalitie sluiten in Noord-Brabant, en heeft daarvoor niet alleen CDA maar ook FVD uitgenodigd. En ik geloof dat dát vanmiddag voor kortsluiting zorgde in de krullenbol van Jesse Klaver. Lees maar:

“VVD en CDA willen extreemrechts het zadel in helpen. En dat na de racistische uitingen van de FvD-voorman deze week. Provincies moeten de stikstofcrisis oplossen, maar VVD en CDA gaan nu in zee met een partij die de hele stikstofcrisis ontkent. Onbegrijpelijk en onverantwoord.”

Rustig maar, Jesse. Het is maar een provincies. Provincies gaan over lapjes natuurgebied en mogen af en toe met hun vingertjes wapperen naar gemeentes. Echt, de soep zal heus niet zo heet gegeten worden als deze wordt opgediend. Zeker niet als de zogenaamde ‘extreme’ punten in het FVD-programma ook nog worden weggestreept tegen eisen van de kartelbroeders VVD en CDA.

Maar ja, je heet Jesse Klaver en je bent links. Dus dan ga je maar een potje wanhopig gillen. Mag hoor, het is immers een vrij land. Maar heb niet de illusie dat je er iets mee gaat bereiken.