Lol! PVV-meisje Els nu tijdelijk FVD-meisje Els, want solidair met treintwitteraar Baudet: ‘Ik steun hem voor 100%!’

Een kleine opsteker voor Thierry Baudet: hij heeft er één nieuwe fan bij. Of, nou ja, op uitleenbasis. Want hij moet haar uiteindelijk weer teruggeven aan PVV-voorman Geert Wilders. Hoe dan ook: Het ‘PVV-meisje’ Els verklaart zich voor 100% solidair met de FVD-leider en zijn opmerkelijke, inaccurate tweet over Marokkanen.

Thierry Baudet zal de eerstvolgende peilingen met angst en beven tegemoet zien. Al het onnodige gekrakeel over Marokkanen van de afgelopen dagen zal zijn partij absoluut geen goed hebben gedaan. Gaat FVD terug naar onder de tien zetels, of zal het verlies beperkt blijven?

Voor nu kan Baudet opgelucht ademhalen, want één fan heeft hij in ieder geval wel binnengehaald. Tijdelijk dan. Het gaat om iemand uit de online entourage van Geert Wilders. Ene ‘Els’, die gewoonlijk achter de PVV-leider aanloopt alsof hij Justin Bieber is. Maar je weet hoe dat gaat: zelfs de meest doorgewinterde ‘belieber’ maakt wel eens een uitstapje naar Ed Sheeran. En dat gebeurt hier met Els het PVV-meisje: ze vindt tijdelijk Thierry Baudet heel erg cool, want alhoewel Marokkaanse intimidatie in de trein niet zo lekker bekt als gewoon “minder, minder, minder Marokkanen” is het toch de toon die de muziek maakt. Dus voor één keer fangirlt Els voor Thierry in plaats van voor Geert:

Ik ben en blijf 100% een PVV stemmer, maar wat er nu rondom @thierrybaudet gebeurd kan echt niet! Ik steun hem daarom ook voor 100% en heb deze video gemaakt! Overal wordt het ontkent, maar mensen of je het nou leuk vindt of niet: We hebben een gigantisch MAROKKANENPROBLEEM! pic.twitter.com/UG4DP1MbiK — ElsPVV (@ELS_PVV) February 3, 2020

Toch weer een mooie opsteker voor ons Thierry, die nog altijd min of meer ondergedoken zit, toch?