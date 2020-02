LOL! Sylvana-koekjes hebben totale meltdown omdat rechts niet erkent dat fopwetenschapper Gloria Wekker geweldig is

Jongens, dit is even dik genieten. Bij BIJ1 zijn ze boos, want niet iedereen is even gelukkig met Gloria Wekker aan boord van een commissie die moet onderzoeken of Amsterdam sorry dient te zeggen voor slavernij. Mevrouw is geen historicus, maar een emeritus hoogleraar ‘Gender en Etniciteit’. Een fopstudie, dus.

Bij Sylvana Simons’ BIJ1 krijgen ze hun zin: Amsterdam stelt een onderzoekscommissie in om te zien in hoeverre de hoofdstad zich schuldig heeft gemaakt aan slavernij. Als dat het geval blijkt, gaat Femke Halsema persoonlijk excuses maken. Aan boord van die commissie zit Gloria Wekker. Een beetje vreemd, aangezien zij als prominent BIJ1-lid een bepaald politiek belang heeft bij een uitkomst. Ook heeft ze al laten weten vóór excuses te zijn, nog voordat de commissie haar werk heeft voltooid.

Daar stelde de VVD dus wat vragen bij, maar dat ging er niet goed in bij BIJ1. Dat reageerde volledig paniekerig en begon met jijbakken en hysterisch brullen. “Fascisme!11!!11eins,” enzo:

“Het is te bizar voor woorden dat de VVD, notabene de partij met de meeste integriteitsschandalen, de integriteit van professor Wekker in twijfel trekt. Gelukkig heeft het college uitgesproken pal achter de begeleidingscommissie te staan. Bovendien benadrukte wethouder Groot Wassink dat de begeleidingscommissie waar professor Wekker deel van uitmaakt, zich helemaal niet bezighoudt met de vraag of er excuses moet worden gemaakt of niet. De tijd dat VVD’ers in Amsterdam werden gezien als ‘GroenLinksers met stropdassen’ is duidelijk voorbij. Deze poging om professor Wekker te diskwalificeren en uit te sluiten van de beoordelingscommissie is een schoolvoorbeeld van hoe diep de VVD is gezonken in haar streven om het extreemrechtse populisme van Forum voor Democratie bij te houden.”

Zelfs Sylvana bemoeide zich met de discussie: “Het was me het dagje wel weer in de Amsterdamse raad…”

Elsevier-columnist Constanteyn Roelofs legt uit dat de verdediging van BIJ1 volkomen nat gaat. Het zogenaamde ‘onderzoeksveld’ waar Wekker zich expert van waant, is geen daadwerkelijke wetenschap. Hij vindt het niet vreemd dat de VVD liever iemand anders dan Gloria Wekker in het sorry-comité had gezien: “Ik denk dat je best vragen mag stellen bij muppets die op hun eigen seksleven zijn gepromoveerd. Niet superwetenschappelijk, m.i.” Haar expertise is er één op het gebied van oplichterij, aldus Roelofs: “Alles wat met autoetnography te maken heeft is totale trash en een soort cult van wetenschappelijke middelmatigheid, rancune en als wetenschap verpakt etnoactivisme. Al die ‘studies’-velden zijn complete oplichterij.”

Nou. Nu maar eens kijken hoe zwaar die meltdown van de BIJ1-hamsters wordt als ze al déze kritiek op hun geliefde idool Gloria ‘nepperd’ Wekker vernemen!