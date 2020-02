Lol! Sylvana’s BIJ1 trekt ten strijde tegen ‘racistische’ klimaatbeschermers: ‘Wit en westers superioriteitsdenken!’

Daar sta je dan. Met je hipsterbaardje, je vega-tosti en je lidmaatschap van GroenLinks. Dacht je net zo goed bezig te zijn, krijg je alsnog een rechtse uitgedeeld van de stoottroepen van Sylvana Simons. BIJ1 vindt namelijk dat de gemiddelde klimaatbeweging veel te bol staat van ‘wit superioriteitsdenken’. Ja, ben je kneiterlinks maar dan vinden de woke-wezels je nog een racist… LOL!

Zijn ze niet om intens vermoeid van te raken, die klimaatkwezels van GroenLinks? Natuurlijk. Maar je hebt altijd baas boven baas. Want zie hier BIJ1 (je weet wel, de politieke partij van Sylvana Simons), dat zich voorneemt om deel te nemen met zoveel mogelijk ‘klimaatcoalities’. Want zorgen dat de klimaatverandering stopt? Dat is nog maar bijzaak. Het stoppen van het racisme en fascisme dat zogenaamd huist in al die klimaatbewegingen… Dát is natuurlijk het echte doel.

Ja lach maar. Dit is bloedserieus:

“Utrecht BIJ1 is aangesloten bij de Utrechtse klimaatcoalitie. Om onze intersectionele en systeemkritische visie binnen de bestaande klimaatbeweging over het voetlicht te krijgen. Samen met de andere partners strijden wij voor een duurzaam Utrecht en een duurzame toekomst waarin we […] ons verzetten tegen het witte/westerse superioriteitsdenken dat diep verankerd zit in de gemiddelde klimaatbeweging.”

Zo lachwekkend, dat je tien keer checkt of dit niet stiekem om satire gaat. Maar helaas. Dit is dus behalve hartstikke grappig ook nog eens hartstikke echt. LMAO!