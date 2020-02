Lol! Tsjakka-weirdo Emile Ratelband heeft een Europees aanhoudingsbevel aan zijn broek hangen!

Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband wordt nu in heel Europa gezocht. Een langlopende kwestie tussen zijn vrouw over zijn zoon zorgt er nu voor dat hij op een lijst terecht is gekomen als quasi-misdadiger. Emile Ratelband spreekt van een overwinning, normaal denkend Europa denkt alleen maar aan het belang van het kind.

Het Antwerpse Hof ziet Ratelband namelijk als een soort van ontvoerder, vandaar dat ze een Europees aanhoudingsbevel boven zijn hoofd hangen. Wat inhoudt dat hij zich zo snel mogelijk moet melden bij de Nederlandse politie. Maar zelf zegt Ratelband een speciale deal te hebben met de politie.

,,Ik heb een afspraak met de politie in Utrecht gemaakt en de garantie dat ze me niet aanhouden als ik in Nederland ben,”

Ratelband claimt dat de moeder van zijn zoon, zijn zoontje mishandelde. Dus ontvoerde hij hem maar en nam hem mee naar België. Alleen zitten de Belgen niet echt te wachten op onze Tsjakka-pipo.

Van zijn leeftijd willen veranderen tot het ontvoeren van zijn zoon, die Ratelband is flink van het padje af. Waarom Ratelband deze kwestie niet voor de rechter uitvecht is ons een raadsel. Zijn zoon is de dupe van het idiote gedrag van vader. We zullen zien of hij zich gaat aangeven bij de Nederlandse politie.