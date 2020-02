‘Menstruerende zwarte vrouwen bloeden meer dan witte, waarschijnlijk door de stress van racisme!’

Leuk man: nieuwe identiteitspolitieke theorietjes gaan nu niet meer alleen over uitsluiting in de maatschappij, ofzo, maar steken nu ook over naar de exacte wetenschappen. Zoals de biologie. Een Correspondent-auteur vindt dat zwarte vrouwen tijdens hun menstruatie meer bloed verliezen dan witte vrouwen. Want: racisme, en dat geeft stress!

Altijd fijn, die Correspondent-types. Neem nu het meiske Daan Borrel (1990), die voor allerlei linkse media de kolommen volschrijft met gewauwel over seks. Op haar profielpagina van de Corrie staat: “Want als het over seks gaat, wordt het al gauw ongemakkelijk. Dat kan anders.” En dat ze die woorden ter harte heeft genomen, daar kwamen we vandaag wel achter.

Op haar Instagram-pagina konden we een foto van een wc-pot zien, met daarin een klein plasje bloed. Daan is namelijk ongesteld en wilde dat heuglijke feit graag met de wereld delen. Maar behalve een foto van een straaltje bloed in een porseleinen pot kregen we er ook gratis en voor niets wat oefenloos gewauwel bij. Ja, ik weet dat het sociale media zijn en die daarvoor nota bene opgericht. Maar zelfs voor iemand die is afgestudeerd aan de UVA gaat deze zelfverzonnen racisme-hocuspocus wel héél erg ver:

“In een podcast vertelde een zwarte vrouw uit Amerika dat ze zoveel bloedde dat ze direct bij de start al doorlekte, en dat na eigen onderzoek bleek dat zwarte vrouwen in de USA meer bloeden dan witte, waarschijnlijk door de stress die racisme met zich mee brengt. […] Je kunt trouwens ook gelukzalige gevoelens ervaren tijdens de menstruatie omdat je lichaam natuurlijk pijnstillers aanmaakt (endorfine en oxytocine) – goed voelen. Je kunt ook opgewonden zijn omdat je bloed naar je baarmoeder en geslachtsdeel wordt gestuurd (als ik gestresst ben voel ik dit niet en denk ik alleen maar oprotten). Bloeden kan voelen als loslaten, in sommige culturen zeggen ze dat menstruerende vrouwen hun omgeving emotioneel opruimen. Handig voor de rest van de mensheid zonder baarmoeder dus.”

U snapt: witte vrouwen hebben nooit last van stressvolle situaties en al helemaal niet van racisme. Alleen zwarte vrouwen. Want dat is gebleken uit een podcast, en podcasts hebben altijd gelijk. Zeker als het gaat om de interdisciplinaire wetenschap van menstruatie en racisme. We mogen Daan Borrel dus wel dankbaar zijn voor zoveel compleet waarheidsgetrouwe en prettige informatie!