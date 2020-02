Na zijn Twitter-actie van afgelopen weekend kan Thierry het “kabinet-Baudet” wel vergeten. Voorgoed

Dat Thierry Baudet goed over de knie gehaald is voor zijn domorentweet over zogenaamde Marokkanen in de trein, dat is duidelijk. Maar behalve een verbaal pak slaag heeft het roekeloze social mediagebruik van de FVD-voorman ook levensechte consequenties. Dit is de laatste druppel die de emmer doet overlopen voor potentiële toekomstige coalitiepartners. Helemaal geen enkele partij gaat meer in één kabinet zitten met de zelfbenoemde kapitein van de renaissancevloot.

Het is gedaan: VVD en CDA trekken hun handen af van Thierry Baudet. Na z’n laatste kamikazetweet is het over en uit voor de rechtsgeleerde uit Amsterdam. Hij zit met z’n partij nu in net zo’n cordon sanitaire als de PVV. Regeren? Dat kan hij voor altijd wel vergeten, zo maken we op uit commentaren van de partijen die zogenaamd ooit moeten gaan regeren met de man onlangs nog meldde dat de kans “100%” is dat hij de nieuwe premier van Nederland is. In zijn dromen, misschien:

“Op het Binnenhof zijn andere partijen door dat ‘excuus’ niet bepaald milder gestemd. Niet alleen D66 en GroenLinks reageerden fel op de tweet van Baudet, ook bij een partij als het CDA valt te horen dat Baudet ‘een hele bevolkingsgroep’ heeft gestigmatiseerd voor politiek gewin. Bij de VVD sluiten ze niet meer uit dat de Forumleider er racistische denkbeelden op na houdt. Het waren ook de liberalen die het afgelopen weekend journalisten actief wezen op de ‘walgelijke tweet’ van Baudet. Bij de meest voor de hand liggende coalitiepartners, VVD en CDA, bestaan al langer twijfels over die redelijkheid, zeker als Baudet zich eenmaal op Twitter begeeft. Beide partijen keken vol verbazing toe hoe de Forumleider vorig jaar via dat medium een bom legde onder de formatieonderhandelingen voor de provinciebesturen, die toen volop bezig waren.”

En ja, wellicht dat er nu allerlei zolderkamerpoliticologen gaan zitten rekenen over alternatieve regeringscoalities. Maar FVD + PVV + 50PLUS + SGP of iets dergelijks gaat nooit veel meer dan de helft van een Kamermeerderheid scoren, zelfs niet als álle factoren die genoemde partijen meezit. Daarnaast zullen ook die laatste twee partijen inmiddels gevuld zijn met lui die walgen van absurde tweets.

Het ging dus al even in de lucht, maar afgelopen weekend werd het definitief. Dat eerste kabinet-Baudet? Dat komt er niet. Niet in 2021, niet in 2025 en niet met Sint Juttemis. Maakt u zich voor volgend jaar maar alvast op voor het kabinet-Rutte IV of hooguit het kabinet-De Jonge I.