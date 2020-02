Naar homofoob ventje Sidney Smeets schopt laf naar DDS-auteur vanwege z’n geaardheid

Je hebt van die lui die denken dat ze alles maar mogen zeggen, gewoon omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Zo heb je het uiterst vervelende mannetje Sidney Smeets, die denkt dat hij het recht heeft om andere homo’s te kleineren, alleen maar omdat hij er zelf ook één is. Normaalgesproken zou ik zeggen: laat dat soort verknipte figuren maar links liggen. Maar in dit geval: blijf eens van DDS-redacteuren af met je giftige laster, Sidney!

Vandaag publiceerde de Gay Krant een lijst met de honderd meest invloedrijke homo’s van Nederland. Dat zal best een werkje zijn geweest, dus: goed gedaan hoor. Maar ter gelegenheid van de publicatie van die lijst meende de kwaadaardige advocaat Sidney Smeets er ook nog eens een flinke portie framing in te moeten gooien. Hier een screenshot, aangezien dit bange scheldkanon bij voorkeur vanachter Twitterblokkades meent mensen te moeten afblaffen:

Never mind dat ‘homonationalisme’ een verzonnen onzinbegrip is, wat totaal niet van toepassing is om onze Kenneth. Never mind dat Jan Roos misschien harde en foute grappen maakt, maar hem voor ‘homofoob’ uitschelden slaat echt nergens op. Never mind dat iemands beroep tussen aanhalingstekens net zo kinderachtig is als zeggen dat Smeets een ‘advocaat’ is in plaats van een advocaat. Ja, heel triest, ja.

Maar los van dat alles: het laat zien hoe ongelooflijk hypocriet meneertje Sidney Smeets is. Kennelijk is het homoseksuele redacteuren niet toegestaan om rechts te zijn. Want de Gay Krant moet niet alleen vóór en dóór homo’s zijn, het moet ook nog eens vóór en dóór linkse homo’s zijn. Zonder onze Kenneth dus, die behalve bij ons ook bij de Gay Krant werkzaam is.

Sidney zal het zelf wel ontkennen, maar dit is echt je reinste homofobie. Analoog aan het betuttelracisme dat op links wel eens de kop opsteekt (alle allochtonen zijn per definitie zielig en moeten dus links zijn), noemen wij deze misselijke opmerking van deze rare rechtenkwiebus dus heel fijn en terecht betuttelhomofobie.

Eens kijken of doldrieste Darth Sidney straks ook met z’n hoed in de hand op deze onnozele aantijging moet terugkomen. Want daar heeft meneer wel een handje van, ja.