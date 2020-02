Nederland heeft geen last van islamisering, maar van salafisering. Véél gevaarlijker

Het is een vaakgehoorde klacht van PVV’ers: dat Nederland in rap tempo aan het islamiseren is. Daar is niets van waar, aangezien ook het aandeel ongelovigen onze maatschappij (gelukkig) blijft groeien. Maar één ding is wel aan de hand, en potentieel veel gevaarlijker: en dat is dat binnen de islam een grote stroming zich richting steeds radicalisere ideeën beweegt.

Hoe raakt Nederland zo in conflict met de islam? Veel moslims zullen je vertellen dat het komt door Geert Wilders, met zijn opruiende retoriek en zijn onverzoenlijke teksten. Openlijk fantaseren PVV-politici over het deporteren van honderdduizenden moslims en het sluiten van moskeeën. Eerlijk is eerlijk: Wilders heeft weinig gedaan om de islam en de ‘mainstream’ Nederlanders te harmoniseren.

Maar Wilders is zeker niet enige, of het grootste, obstakel voor een succesvolle integratie van moslims in de Nederlandse maatschappij. Binnen de islam broeit namelijk ook wat: de radicale, orthodoxe, achterlijke en anachronistische krachten beginnen de polderislam van binnenuit over te nemen. Conservatief is de nieuwe name of the game, en dat merken ze in moskeeën die ineens veranderen van serene bidhuizen tot haatpaleizen. In De Volkskrant een verslag over hoe de Al Houda-moskee in het pittoreske Geleen ineens een soort kalifaatroeptoeter werd. Vreselijk:

“Opeens was er geld en kwamen er radicale, salafistische predikers in de Al Houda-moskee in Geleen. Gematigde moslims als Hajer Harzi voelden zich niet langer veilig en weken uit naar een zalencentrum elders in de stad. ‘Wij willen gewoon samenkomen, kunnen bidden.’ Een groep kritische moskeebezoekers en oud-bestuursleden is het niet eens met de radicalere koers en stelt voor de stichting achter Al Houda om te vormen tot een vereniging, waarin leden inspraak en stemrecht hebben. Maar een vergadering over dat idee loopt begin 2016 uit de hand, blijkt ook uit een vonnis van de rechtbank Roermond. Een oud-bestuurslid wordt dan door een imam uit het Belgische Verviers als ongelovige aangemerkt en krijgt een fatwa over zich uitgesproken, een islamitisch vonnis. ‘Wie de gemeenschap verlaat, moet worden geëxecuteerd’, luidt vrij vertaald de banvloek die de imam die dag uitspreekt.”

Het hele verhaal in de krant is de moeite van het lezen waard. Lees het, en je beseft: het salafisme is de nagel aan de doodskist van een saamhorig Nederland. Deze kanker is de islam in ons land van binnenuit aan het opvreten, totdat er uiteindelijk nog maar één ideologie over zal zijn: datgene waarvan Wilders zegt dat de islam het is. Willen we dat?