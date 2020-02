Nieuw dieptepunt Facebookcensuur verbied ´verleidelijk´ dansen: ¨Pure discriminatie van onze westerse normen en waarden!¨

Dat Facebook hartstikke preuts is wisten we al. Het naakte lichaam, expliciete politieke meningen en gewelddadige content worden al langer gecensureerd op het sociale medianetwerk. Het verspreiden van video´s met daarin ´verleidelijk dansende mensen´ behoort nu echter ook tot het verleden.

Het overkwam Mario Ortiz Martinez (TanzMan) en Linda Zimmerman (Fraulein Z.) van het partyconcept Herr Zimmerman. Een aankondigingsfilmpje van een onschuldig evenement werd door Facebook en Instagram op de verboden lijst gezet vanwege ´verleidelijk dansende mensen´. En nee, daar kwam geen enkel menselijk naakt, politiek activisme of laatdunkend geweld bij kijken.

Martinez is dan ook niet blij met de overdreven preutse houding van het machtige social media imperium. Martinez stuurde een boos verweer op naar Facebook waarin hij spreekt over ¨pure discriminatie van de westerse cultuur en onze westerse normen en waarden¨.

Mario Ortiz Martinez op Facebook:

Het blokkeren en niet mogen promoten van deze video is pure discriminatie van de (onze) westerse cultuur & onze westerse normen en waarden, waarin datgene, wat jullie juist afkeuren, juist bevochten en zeer belangrijke vrijheden zijn in onze maatschappij. Er vindt overigens geen enkele daadwerkelijke seksuele handeling plaats in de trailer, en ook zijn er geen geslachtsdelen te zien. Dus wat is jullie probleem?.. Verleidelijk dansen?… Kom op zeg! We leven niet in de middeleeuwen!