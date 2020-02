NPO blijkt sponsor van ISIS-gangers: spijtoptante Laura Hansen kreeg €400 handje contantje

Hé, is dat niet leuk? De NPO blijkt ineens ook een fervent sponsor van terreur. Of nou ja: van voormalig terreur. Eén optreden om tranen met tuiten te huilen over dat je het echt niet zo gemeen bedoelde toen je je aansloot bij ISIS? Dat levert je zomaar het prettige bedrag van €400 op. Fijn hoor!

Herinneren we ons Laura Hansen nog? Een ISIS-bruidje dat al weer enkele jaren in Nederland is, en inmiddels de gehele Nederlandse juridische mallemolen is doorgelopen. Ze kreeg een mini-strafje en is sindsdien een soort popster.

Of althans: dat is Laura bij de dader-is-slachtoffer-apologeten bij de Nederlandse media die de vrouw die zich aansloot bij misschien wel de meest bloeddorstige terreurorganisatie in decennia. Ze knuffelden haar, en lieten haar maar bandbreedte en redactieruimte vullen. Alles om te laten zien hoe een normale Nederlandse meid zomaar ineens in Kalifatistan tussen de hoofdenhakkers staat te allahakbarren. Oeps, gewoon één verkeerde afslag in het leven genomen. Kan iedereen gebeuren. Tuut-tuut! Even spookrijden over de Koerdische snelweg en dan weer terug in ons land.

Terwijl slachtoffers van ISIS het moesten doen met de afgekloven restjes van media-aandacht, was Laura een soort heldin van de verlossing. En laat het maar aan de NPO over om dat ook om te toveren is ‘s werelds meest perverse verdienmodel:

“Kalifaatreizigster Laura H. heeft van de makers van NPO-programma Mensen met M honderden euro’s betaald gekregen voor haar omstreden kerstinterview met Margriet van der Linden. Dat laat minister Arie Slob (Media) weten na Kamervragen hierover van de VVD. Ze streek volgens de CU-bewindsman een vergoeding van 400 euro op.”

Eén leuke bijvangst van deze Hilversumse schnabbel van Laura: de VVD is alvast heel boos. De grote is natuurlijk: gaat die partij ook iets aan het probleem bij de NPO doen, of laat het deze steenpuist dooretteren, terwijl de ‘liberalen’ alleen nog wat goedkoop mekkeren in Kamervragen en verkiezingsspotjes?