NPO-graafje Sander Schimmelpenninck lacht vrees voor moordaanslag op Thierry Baudet weg: ‘Charlatan!’

Lekker lachen en onverschillig doen over het gevaar dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet loopt. Het kan, met NPO-presentator, Quote-hoofdredacteur en vrouwentreiteraar Sander Schimmelpenninck.

Ja mensen: de enige echte NPO-superschurk Lord Wanhoop strikes again! Sander Schimmelpenninck is kennelijk nog altijd niet klaar met het uitlachen van mensen die enige affiniteit voelen met Forum voor Democratie en/of Thierry Baudet. Ditmaal neemt hij trendwatcher Adjiedj Bakas te grazen. Zoals wel meer Nederlanders maakt Bakas zich zorgen over de veiligheid van de FVD-voorman; dagelijks wordt hij door de meest uiteenlopende figuren verweten een nazi te zijn die rechtstreeks met de teletijdmachine uit het Derde Rijk is gehaald. Bakas vrees’ is echter wel heel specifiek: de trendwatcher meent dat hij door een aanhanger van Jesse Klaver van het leven wordt beroofd.

Akelig specifiek. Maar gezien de geschiedenis met milieu-activist Volkert van der Graaf ook weer niet geheel ongegrond. Hoe dan ook grijpt Schimmelpenninck de gelegenheid aan om Bakas in een commentaar op Quote een verbale knal voor z’n harses te geven. Een “afschuwelijke man”, aldus de NPO-presenator. En bovendien ook nog eens een charlatan, want hij is trendwatcher. Schimmelpenninck:

“Maar de ergste [trendwatcher] is toch Adjiedj Bakas, een afschuwelijke man die graag speculeert over andermans dood en ziekte en onbegrijpelijkerwijs door sommige politieke partijen als gesprekspartner wordt gezien. Nadat hij me wekenlang had gestalkt over een afspraak, stuurde hij een mail waarin hij me waarschuwde aardiger te zijn over Thierry Baudet. ‘Voor de komende verkiezingen wordt Baudet vermoord door een GroenLinkser en dan gaan alle panelen schuiven. De arme jongen heeft de dood in de ogen. Hij weet het. Ik had het er laatst nog over met mijn ontdekker Frits Bolkestein. Ook mijn intuïtie zegt dat onze Thierry niet lang meer zal leven. Dus wees een beetje lief voor die jongen.’ Toen ik ook daarop niet reageerde, mailde hij: ‘Ik had je niet moeten bellen gisteren, sorry. Ik hoor dat je ziek zou zijn.’

Voor de duidelijkheid: ik ben niet ziek en heb de man nooit ontmoet. Mocht u binnenkort een leuke avond organiseren voor uw relaties, vraag dan vooral een spreker die wél daadwerkelijke kennis heeft.”