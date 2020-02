Oeps! “Inclusieve” rustruimtes HvA gekoloniseerd door biddende moslimstudenten, niet-moslims weggetreiterd

De rustruimtes binnen de Hogeschool van Amsterdam zijn het onderwerp van een rel geworden. Een groep islamitische studenten is het er niet mee eens dat het lokaal ook toegankelijk is voor niet-moslims en eist meer plek voor gebedskleedjes en een minder neutrale, en meer islamitische, aankleding. Wie het gewoon als rustruimte wil gebreken is de pisang: die wordt onderdeel van een ‘incident’.

Op papier klinkt het superinclusief en heel erg prettig en multiculti enzo: een rustruimte binnen je instituut voor hoger onderwijs, waar iedereen ongeacht kleur, geloof, geslacht of studie binnen kan wandelen voor een momentje reflectie of stilte.

Tot zover het idealisme. Want in de praktijk gebeurde er echter dit binnen de rustruimte van de Hogeschool van Amsterdam:

“Is iedereen welkom in de rustruimtes op de HvA? Als je de spelregels voor het gebruik van de speciaal ingerichte ruimtes voor ‘reflectie of meditatie’ bekijkt wel. Maar in de praktijk blijken de rustruimtes, die in 2017 werden geopend, niet zo inclusief te zijn als gehoopt. Vooral veel Islamitische studenten gebruiken de rustruimte voor hun dagelijkse gebeden. Daar is de rustruimte óók voor bedoeld, maar het is niet de bedoeling dat die ruimte enkel daarvoor geclaimd wordt. Onlangs vond een incident plaats waarbij een niet biddende aanwezige in de rustruimte door anderen werd geïntimideerd, zo meldt de facilitaire dienst desgevraagd.”

De HvA moest onlangs sloten op kastjes vervangen, omdat studenten die hadden opengebroken om er bidkleedjes in neer te leggen. Je snapt: heel vroom allemaal, kasten slopen in de bidruimte. Ook krijgt het bestuur van de seculiere school de vraag om de ruimte meer als religieuze ruimte in te richten en die vermadelijde bidkleden een prominentere plek te geven. Vooralsnog gaat de HvA niet in op de verzoeken. Maar ja, het is Amsterdam hè. En die stad zal en moet nu eenmaal het meest inclusieve walhalla van het land zijn.

We wachten dus met ingehouden adem af hoe deze rustruimtesaga zich verder zal ontwikkelen…