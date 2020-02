Oké, doei, de groetjes! Tot nooit meer ziens, linkse talkshow De wereld draait door!

Het Nederlandse medialandschap is straks weer één linkse dinosauriër armer. Het stokoude De wereld draait door – dat voor VARA en BNNVARA al bijna sinds de dagen van Fortuyn op tv is – verdwijnt over anderhalve maand. Grootgraaier Matthijs van Nieuwkerk heeft z’n zakken wel aardig gevuld, en is toe aan een nieuwe uitdaging.

Goed nieuws. De Nederlandse televisie wordt weer een beetje minder vooringenomen. Althans, tijdelijk, dan. Want De wereld draait door verdwijnt eind volgende maand voorgoed van de buis, en een opvolger om de Nederlandse kijkbuisklanten tóch van NPO-analyse en -0pinie te voorzien staat nog niet klaar in de coulissen. Dat is althans het nieuws dat vanochtend doorsijpelde naar de media:

“Matthijs van Nieuwkerk blijft bij de publieke omroep, maar De Wereld Draait Door houdt op te bestaan. Op 27 maart is de laatste uitzending van het BNNVARA-programma dat 15 jaar lang op de buis te zien was. De verwachting is dat de omroep het nieuws op korte termijn wereldkundig zal maken. Van Nieuwkerk (59) besloot na lang wikken en wegen toch bij de NPO te blijven. Hij heeft voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA waarvoor hij vanaf begin volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma gaat maken. Over de inhoud daarvan is nog niets bekend. De omroep buigt zich daarnaast op de ontwikkeling van een alternatief vooravondprogramma dat DWDD vervangt op NPO 1.”

Bij De wereld draait door zijn door de jaren heen enkele iconische momenten geweest. Zoals dat Van Nieuwkerk in de clinch lag met Theo Maassen, omdat hij zogenaamd “beledigende” grappen zou hebben gemaakt. Ook mocht tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 Peter R. de Vries destijds Mark Rutte de huid volschelden, terwijl even later zijn PvdA-tegenstrever Diederik Samsom liefdevol werd toegezongen door cabaretiers. “Jakhals Erik” beleefde er zijn debuut.

Dus snif. Zonde hoor. Pareltje van de televisie verdwijnt. Maar geen nood, want alhoewel de NPO nog geen opvolger heeft klaarstaan voor uw dagelijkse portie NPO-framing van het nieuws, komt dat heus wel goed. Of, ‘goed’. Nou ja, u snapt het. En Matthijs van Nieuwkerk? Die gaat voor bijna twee ton per jaar lekker binnenhalen met een zaterdagavondprogramma waar ongetwijfeld geen hond meer naar zal kijken. Alles komt op z’n pootjes terecht!