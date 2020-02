Omroep WNL probeert leden te werven met airstrikes op PVV: ‘Je wil Wilders toch niet aan hoofd van ons land?!’

Gaat het doek dit jaar dan eindelijk vallen voor de “vrolijk rechtse” omroep WNL? Nog altijd heeft de club niet genoeg leden om permanent te worden toegelaten tot het omroepbestel, en zelfs telefooncampagnes lijken weinig zoden aan de dijk te zetten. Maar wellicht ligt dat ook wel een beetje aan de inhoud van die telefooncampagnes, zo vernemen we vandaag…

Zomaar even een anekdote over de reclamemachine die de ooit door De Telegraaf opgerichte publieke omroep WNL heeft aangezet in een poging om meer leden te werven. Die heeft de NPO-toko nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Maar echt van een leien dakje gaat het nog niet, zo mogen we wel concluderen. Want tijdens het werven van leden vindt in ieder geval één telefoniste het moeilijk om in haar rol te blijven zitten.

En dus probeerde ze een ex-lid te bewegen opnieuw lid te worden door de PVV aan te vallen. Op Twitter verscheen een vermakelijk mini-verslag van het heilloze telefoontje:

Op deze manier wordt het onderdeel worden van het vaste meubilair van Hilversum wel héél ingewikkeld, ja. De progressieve vooringenomenheid lijkt aanwezig te zijn, maar daarmee nog niet het benodigde ledenaantal. En alhoewel je het eerste nodig hebt om door de collega NPO-franchises te worden getolereerd, heb je het tweede nodig voor onderscheidend vermogen. Dillemma!

PVV-voorman Geert Wilders gaat er in ieder geval geen slaap door verliezen. De lage dunk die WNL van de PVV-aanvoerder heeft is wederzijds. Pakweg een jaar geleden beet de oppositieleider namelijk al van zich af toen de omroep zijn Italiaanse vriend en collega Matteo Salvini aanviel: “Veel dommer en linkser dan bij WNL zie je ze niet,” aldus een geïrriteerde Wilders destijds.