Ongehoord Nederland gaat in maart 2020 van start en bijt het spits af met… Geert Wilders: “Spannend!”

Nadat de nieuwe rechts-populistische omroep Ongehoord Nederland afgelopen december al de benodigde leden binnenhaalde om, op den duur, toe te treden tot de publieke omroep begint de omroep volgende maand alvast met het maken van televisie-uitzendingen – vermoedelijk voor internet. Volgende maand al! En PVV-leider Geert Wilders mag de boel feestelijk inleiden.

De PVV-voorman houdt de spanning er goed in. “Eerste interview gegeven aan Omroep ….. …..,” alsof Geert Wilders galgje met ons probeert te spelen. Dat de geheimzinnige puntjes echter zonder twijfel staan voor Ongehoord Nederland wordt wel duidelijk als men het bijbehorende plaatje bekijkt: we zien de oppositieleider in de gang boven de centrale hal van de Tweede Kamer, terwijl hij geconcentreerd een rode ON-microfoon volkletst.

Wie het interview precies uitvoert is ook nog even gissen, want ook dat houdt de politiek leider geheim: “Door de fantastische parlementair verslaggever ….. …..,” teaset Wilders. Vermoedelijk gaat het echter om Arnold Karskens. Die heeft van alle namen die Ongehoord Nederland heeft bekendgemaakt de meeste ervaring met interviews geven voor de camera; hij was ooit oorlogsverslaggever voor de publieke omroep voordat hij gedesillusioneerd raakte met de wijze waarop Hilversum haar zaakjes geregeld heeft.

Eén ding kan Wilders echter wél alvast onthullen: Ongehoord Nederland zal het interview met hem op 2 maart onthullen, wat dan ook de vermoedelijke lancering zal zijn van de journalistieke werkzaamheden van de gloednieuwe omroep. “Spannend!”, besluit de PVV-aanvoerder tenslotte. Waarvan akte!