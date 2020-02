Ook inclusieve eindheld Peter R. de Vries gaat los op Marokkanen-Thierry Baudet: ‘Bloody shame! Lafaard, bah!!!’

Behalve de gehele politieke elite, de ganse journalistiek en de politie heeft FVD-leider Thierry Baudet het met zijn inmiddels beruchte tweet over Marokkanen en dierbare vriendinnen ook aan de stok gekregen met niemand minder dan het talkshoworakel van heel Nederland: Peter R. de Vries.

Thierry Baudet kan zijn boel wel inpakken, want de heerser van ‘s lands talkshows heeft gesproken. En het oordeel is niet zomaar negatief: het is superdubbelomeganegatief. Want zo rolt hij. De Koning. De Baas. De Peter. De R. De Vries. Net als de rest van Nederland, maar dan met minder hoge inkomsten voor tv-schnabbels op de balans, deed ook Peter R. de Vries vandaag een duit in het zakje met betrekking tot het Marokkanengegorgel dat FVD-politicus Thierry Baudet afgelopen weekend liet horen.

Iets met lastigvallende Marokkanen, massa-immigratie, maar ook gewoon conducteurs die hun werk deden, hysterische treinpassagiers en een politiek leider die zijn oordeel velde op basis van een wat appjes die geschreven waren door dames die overstuur waren. Het was een flinke janboel, maar zoals met elke kwestie is het allemaal niet voorbij voordat de dikke dame gezongen heeft. En met dikke dame bedoel ik natuurlijk: bijklussende misdaadverslaggever. En met gezongen bedoel ik: op de mediatamboerijn geslagen.

En dus liet Peter R. de Vries gisteravond weten:

“Kijk, dit zegt alles over Baudet en Forum… gevaarlijke stemmingmakerij, grenzend aan racisme, maar excuses ho maar…! Hij zit er helemaal naast: Het ging gewoon om NS-controleurs. En nu horen we niks van de lafaard, bah!!!”

En al het gal was toen nog niet gespuwd, want vanochtend kwam daar nog achteraan:

“Thierry Baudet heeft voor zijn racistische, verzonnen ‘trein-incident’ nog geen excuses gemaakt en ‘de partij is niet bereikbaar’. Wat een bloody shame!! Wat een diskwalificatie! Laten we hopen dat de parlementaire pers hem hier niet mee weg laat komen.”

Normaalgesproken zou ik hier nog een paar zinnen schrijven om dit Peter R.-artikel met een sarcastische kwinkslag jegens het onderwerp af te sluiten. Maar dat laat ik dit keer lekker achterwege. Want voor één keer merk ik op: Peter R. de Vries heeft hier gewoon helemaal gelijk. Want ja, inmiddels heeft Baudet “gereageerd“, maar dat kan met de beste wil van de wereld nog niet als oprechte excuses worden gekenschetst.