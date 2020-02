Peter R. de Vries maakt zich ook zorgen om corona, maar dan alleen voor vluchtelingen: ‘Wegkijken!’

Het van medelijden overlopende hart van Peter R. de Vries kan het niet aan: het coronavirus komt eraan! Maar dat willekeurige Nederlanders gaan overlijden aan de ziekte, dat lijkt hem niet zo te deren. Maar die arme bootmigranten die helemaal op eigen gelegenheid naar Europa zijn gekomen… voor hén vreest Peter vooral.

Laat het niet zeggen dat Peter R. de Vries een ongevoelige man is. Hij heeft een groot hart, en bij menig talkshow is hij graag bereid te vertellen over allerlei zaken waar hij zich voor inzet. Tegen betaling, uiteraard. Eén van de zaken waar Peter zich hard voor maakt zijn de vluchtelingen die vastzitten in Griekse kampen. Want het coronavirus mag dan wel aan de poorten van Nederland staan te rammelen, maar in Griekenland is het ook heus erg.

Echt, heb medelijden met de vluchtelingen, vindt Peter:

“Wat gaat er gebeuren als het Corona-virus Lesbos en Kamp Moria bereikt, waar 20.000 mensen – zonder hygiëne – op elkaar zitten gepakt??? Waarschijnlijk veinst de politiek dan weer verbazing en verontwaardiging, maar het is puur het gevolg van wegkijken…“

Peter R. de Vries heeft gelijk dat men snel moet ingrijpen: stuur de migranten van Lesbos en Moria met spoed terug naar hun vertreklanden. Dat is heel wat veiliger dan in zo’n vies kamp op zo’n tweederangs vakantie-eiland, natuurlijk.

Oh, dat was niet wat de ruimhartige pseudo-DENK’er Peter in gedachten had toen hij ‘wegkijken’ schamperde? Goh, wat opmerkelijk nu…