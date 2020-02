Propaganda! Schaamteloze EU censureerde Donald Duck, omdat-ie zogenaamd niet genoeg pro-EU was

De EU heeft zichzelf weer eens één van de grootste propagandaverspreiders ter wereld getoond, door in een eurofiel propagandanummer van de Donald Duck draconische censuuringrepen te doen, om te zorgen dat Dagobert Duck en de andere Disneyfiguurtjes wel genoeg eurofiele klapmuppets waren. Die onthulling doet Follow the Money, en legt een hoop bloot over de wijze waarop Brussel zich momenteel manifesteert als de duurste propagandafabriek van dit moment.

In november kwam de Donald Duck met een speciaal EU-themanummer, met daarin een voorwoord van Frans Timmermans en allemaal EU-propagandadingetjes om de Nederlandse kinderen mee te indoctrineren. Dat was natuurlijk al misselijk genoeg, zoals ook Thierry Baudet destijds duidelijk heeft gemaakt. Maar de diepte naar waartoe de EU is afgezonken blijkt nóg dieper dan reeds gedacht, aldus de conclusie na een onderzoek van Follow the Money. Timmerfrans’ vriendenclubje heeft niet alleen de EU-editie van de Donald Duck gefinancierd, maar ook de inhoud eindeloos gemanipuleerd. Het resultaat is even adembenemend als schaamteloos. FTM:

“‘Mijn afvalverwerkende fabriek heeft veel centjes gekost! En ik ben maar een arme oude eend,’ roept hij. Maar eigenlijk wilde Dagobert iets anders zeggen in dit stripverhaal, dat is gepubliceerd in de Donald Duck Europa-special, een speciale uitgave van Donald Duck Weekblad. Dat is echter verhinderd door de Europese Commissie, die voor een geheim bedrag opdracht had gegeven tot de Europa-special. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft de makers van de strip redactionele aanwijzingen gegeven om de Duckstad-versie van de EU positiever uit de verf te laten komen. “

De conclusie is niet mals: “Mogelijk zijn de regels voor adverteerders, die de stichting Reclame Code namens het Nederlandse bedrijfsleven heeft opgesteld, geschonden,” zo tekent de website af. Mooi hè, zo’n supranationale overheid die zich niet aan de wet houdt?

NIW-redacteur Bart Schut heeft de reportage ook gelezen en is stijl achterover geslagen. Hij ziet de nachtmerrie van George Orwell realiteit worden dankzij een om zich heen slaande bureaucratische moloch die zich aan geen enkele regel of gebod houdt: “Welkom in het Oceania van Orwells 1984, waar de politieke machthebbers zich bemoeien met de inhoud van stripbladen voor #kinderen en die voor propagandadoeleinden gebruiken,” schrijft hij spottend: “O wacht, het is de Europese Unie anno 2020. (En u betaalt.)“