PVV gaat volkomen door het lint na nieuw materiaal over zaak-Wilders: ‘Dit is bijna crimineel. SCHANDE!’

De PVV pikt enkele “schokkende nieuwe stukken” rondom de zaak-Wilders niet, zo schrijft de partij furieus in een persbericht dat vanavond laat is verstuurd aan alle media. “SCHANDE!”

De partij van Geert Wilders heeft de hand kunnen leggen op informatie uit een WOB-verzoek, een methode om overheidscommunicatie boven tafel te krijgen.

Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat men de vervolgingsbeslissing in zijn zaak die begon met het scanderen van ‘minder, minder, minder’ heel precies heeft getimed. Na het laatste wekelijkse Vragenuurtje, zodat enige politieke ophef pas eind januari kon plaatsvinden. Maar ook nog ruimschoots vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. Die daardoor – zo hoopte het OM – dus niet beïnvloed zouden raken door de vervolging van de PVV-leider.

Voluit schreef de officier van Justitie Wouter Bos (nee, niet die) dit:

De PVV is er bepaald niet blij mee, en is in alle staten:

“Vervolging Wilders bekendmaken ruimschoots VOOR de Provinciale StatenVERKIEZINGEN. Veel politieker wordt een proces niet. Dit is bijna crimineel. SCHANDE!”

Of die woedeuitbarsting ook betekent dat de partij opnieuw gaat proberen om de zaak te kielhalen, of wellicht zelfs aangifte te doen tegen de betrokken personen, is nog niet bekend. Maar gezien de bewoordingen lijkt die weg wél ingezet. Voor iedereen die dus dacht dat de strafzaak-Wilders nu wel zo’n beetje op z’n einde loopt: haha. Buckle up. Deze strafrechtelijke vervolging gaat nog een aanzienlijk staartje krijgen.