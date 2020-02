Richard de Mos gaat de zieke, bloeddorstige drillrappers slachten: ‘Vervolg ze! Rücksichtslos!’

De leider van de grootste politieke partij van Den Haag is helemaal klaar met de tuigmuzikanten die zichzelf drillrappers noemen. Wat Richard de Mos betreft worden al deze tot geweld oproepende “rücksichtslos” vervolgd voor het oproepen tot geweld.

In Nederland heerst een plaag, en die plaag heet drillrap. In heel het land loopt de jeugd – autochtoon en allochtoon – met grote wapens op zak, omdat ze zo’n fan zijn van een potsierlijk en bizar nieuw muziekgenre: drillrap. Het is een stroming die het verheerlijken van dood en geweld tot kunst heeft verheven. Tijd om in te grijpen in deze moordlustige vorm van muziek, aldus Richard de Mos – de politiek leider van de lokale Haagse partij Groep de Mos.

Om te beginnen moeten al die idiote drillrappers die oproepen tot geweld zich maar eens bij de rechter komen verantwoorden:

“Sinds een aantal jaar is drill in opkomst in Amsterdam Zuidoost. De rappers dragen zwarte kleren, zwaaien met gigantische messen, wanen zich anoniem en dragen daarom bivakmutsen. Jongerenwerkers maken zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en stellen dat jongeren niet alleen meer praten over steken, maar dit ook daadwerkelijk doen. De mentaliteit van de jongeren is meedogenloos: ze lachen als er iemand doodgaat. Steeds vaker zijn jongeren zo bang, dat ze zichzelf, volgens de jeugdwerkers, bewapenen.

Terecht stelt [EO-presenator Danny Ghosen] dat dit soort gastjes niet het denkvermogen hebben om te beseffen wat voor schade ze aanrichten als ze iemand neersteken. Daarom moeten wij handelen. De eerste stappen heeft de politie gezet. Om verder drillgeweld in de kiem te smoren monitort de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam al de drill muziek en de bijbehorende straatcultuur. Het wordt tijd dat dit in heel Nederland beleid wordt. Daarnaast moet de overheid van de giganten op sociale media, zoals YouTube, Snapchat en Instagram eisen dat zij meer doen om het aanprijzen van geweld en steekpartijen via sociale media tegen te gaan. En ondanks het feit dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zouden rappers die oproepen tot geweld direct strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Die grens bij drill raps moet dus duidelijk bij het oproepen tot geweld liggen; daar moet rücksichtslos en zonder pardon dé streep getrokken worden.”