Robert Jensen vermaalt Democraten-fan Maarten van Rossem tot gehakt: ‘Linkse activist gevuld met Trump-haat!’

In zijn nieuwe podcast laat tv-presentator Robert Jensen geen spaan heel van Maarten van Rossem, die door media dikwijls als Amerika-expert wordt aangekondigd. Jensen vindt die benaming echt groteske onzin, en valt de brombeer uit Utrecht dan ook frontaal aan in zijn podcast en op social media.

Mijn hele leven hoor ik: 'Maarten van Rossem….Amerika expert'. Hij is allesbehalve dat. Weer een linkse politieke activist vermomd als 'journalist'. Gevuld met Trump haat ziet hij alles behalve de werkelijkheid. Trump is aan het winnen! BIG LEAGUE! https://t.co/6y2ZZNXFKK — Robert Jensen (@robertjensen) February 11, 2020

Terwijl heel de Amerikaanse, en ook de Nederlandse, media kijkt naar het ‘primary season’ van de Democraten, gaat in werkelijkheid Donald Trump er alvast vandoor met de winst in de presidentsverkiezingen van november. Dat beweert podcastpresentator Robert Jensen, die in zijn nieuwste aflevering kijkers belooft uit te leggen dat de historicus in werkelijkheid “raar” is.

Maar ook op social media krijgt de eenmansjury van De slimste mens er flink van langs. Jensen heeft zelfs de moeite genomen om de PvdA-geleerde zijn status als ‘expert’ af te pakken. Dat is hij simpelweg namelijk gewoon niet, vindt Jensen:

Of Trump daadwerkelijk ook de uiteindelijke Democratische genomineerde kan verslaan, valt nog te voorzien. Peilingen geven hem soms aan als winnaar tegen individuele presidentskandidaten als Bernie Sanders, Pete Buttigieg en Joe Biden. Maar heel vaak ook niet.

Eerlijk is eerlijk: de wedstrijd ligt vermoedelijk nog wijd open. En noch Robert Jensen, noch Maarten van Rossem kan ons nu al met zekerheid vertellen wie er in november als winnaar uit de bus komt rollen.