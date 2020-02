Schokkend: tientallen Europese rechters blijken onderdeel te zijn van radicaal-linkse actieclubjes

Lekker hoor. Het hoogste rechtscollege van heel Europa blijkt volgepakt te zitten met rechters die óók actief zijn voor links-activistische organisaties. Een schokkende onthulling.

De onafhankelijke rechtspraak in heel Europa staat onder druk, zo kunnen we opmaken uit een angstaanjagend artikel dat Elsevier gisteren publiceerde. Tientallen Europese rechters hebben banden met linkse ngo’s zoals de Open Society Foundation van George Soros, of Amnesty International. Dat moet het rechtse opinieweekblad concluderen:

“Zeker 22 rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg hebben banden met niet-overheidsorganisaties. Het gaat om ngo’s als Open Society, het Helsinki-comité en Amnesty International, die zaken voor diezelfde rechters brengen, schrijft Jelte Wiersma.”

Het EHRM is het hoogste rechtscollege van heel Europa. Wanneer burgers of organisaties in lidstaten zoals Nederland bij de hoogste rechter ongelijk hebben gekregen, kunnen ze nog één keer hun zaak aanhangig maken bij het EHRM. Als het pan-Europese rechtscollege het vervolgens met de aanklager eens is dat er mensenrechten geschonden zijn wordt de ‘soevereine’ lidstaat op de vingers getikt en krijgt de burger alsnog gelijk.

In de Nederlandse politiek is het overigens nog doodstil over de onthulling. Behalve dan bij Thierry Baudet, die het schokkende Elsevier-stuk laat lezen aan zijn volgers. Hij markeert het met de hashtag ‘#dikastocratie’, de doorlopende campagne van Forum voor Democratie om rechters van de stoel van regering en Tweede Kamerleden weg te krijgen om zo de scheiding der machten – essentieel voor een rechtsstaat! – weer in ere te herstellen.