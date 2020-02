Sylvana Simons: ‘Coronavirus deed het rabiate racisme jegens Aziaten in Nederland danig bovendrijven!’

De Amsterdamse politica Sylvana Simons geeft Nederland weer eens flink op de sodemieter wegens het “rabiate racisme” dat hier volgens de BIJ1-volksvertegenwoordigster leeft. Het kwam ‘bovendrijven’ door het Coronavirus, aldus het hoofdstedelijke raadslid.

Terwijl miljoenen mensen ter wereld zich zorgen maken om het besmettelijke en dodelijke Coronavirus, wegens het grote gevaar voor de volksgezondheid die deze ziekte vormt, heeft Sylvana Simons vooral een hekel aan de in China ontstane ziekte wegens een andere reden. Het heeft te maken met een stokpaardje van de politica: racisme. Het virus maakt mensen “rabiaat racistisch”, zo schrijft ze op haar Facebookpagina. Of althans: Corona laat de massale haat die in Nederland jegens Aziaten zou leven in één klap flink duidelijk.

Sylvana vindt het probleem zo groot geworden, dat ze er een boek over is gaan lezen. Het is namelijk voorjaarsreces in de Amsterdamse gemeenteraad, dus dat geeft het raadslid tijd om zich te verdiepen in de discriminatie van Aziatische Nederlanders. Ze schrijft:

“De Amsterdamse gemeenteraad heeft een weekje reces, dus ik ook! Geeft me mooi de tijd even bij te lezen over een aantal actuele zaken.

En omdat ik schrijver Pete Wu binnenkort mag interviewen tijdens het Tilt Festival begin ik met zijn boek. Geschreven ruim voordat een ziektevirus het rabiate racisme jegens Aziaten in Nederland zodanig boven deed drijven dat we het niet langer kunnen negeren… Hoe dan ook: fijne week allemaal!”

Wij zijn natuurlijk de beroerdste niet. Dus ook wij zeggen tegen Sylvana en al haar BIJ1-vriendjes en vriendinnetjes: ook jullie een hele fijne week toegewenst!