Sylvana Simons neemt het op voor overlastgevende asielzoekers: ‘Denkt u wel een beetje om de toon!’

Op Facebook heeft BIJ1-partijleider Sylvana Simons een lans gebroken voor de rechten van asielzoekers die naar Nederland komen om de boel op stelten te zetten. De Amsterdamse volksvertegenwoordigster ergert zich aan de teksten die met name VVD-Kamerleden bezigen over deze mensen. Met een sarcastische opmerking laat ze weten dat er wel eens wat meer aan “de toon” gedacht kan worden.

Sylvana Simons is bang dat door de taal die VVD-Kamerleden uitslaan over overlastveroorzakende migranten er wellicht een nieuwe holocaust zal plaatsvinden. Dat valt op te maken uit een kritische Facebook-post die het opvallende raadslid afgelopen nacht plaatste.

Ze reageerde op een filmpje dat de VVD online zette, waarin Kamerlid Benthe Becker aangeeft dat het tijd wordt om asielzoekers die in Nederland de boel op stelten zetten harder moeten worden aangepakt. Becker gebruikte daarbij een aantal woorden die bij Sylvana in het verkeerde keelgat waren geschoten, zoals “gespuis” en “raddraaiers”. Ze contrastreerde die teksten met de oproep die ze de afgelopen dagen zelf had gekregen, nadat ze zich met partijgenoten had uitgelaten tegen “giftige mannelijkheid.” Er kwamen verzoeken binnen voor Sylvana om op haar toon te letten.

Maar letterlijk de helft van Nederland “giftig” noemen is voor Sylvana kennelijk hetzelfde als ferme teksten gebruiken om driehonderd criminelen die gebruikmaken van ons asielsysteem op hun plek te zetten. Sterker nog, Sylvana noemt ook de woorden “Never again“, teksten die doelen op het voornemen van de Westerse wereld om nooit meer een Holocaust te laten plaatsvinden. Iets wat – kennelijk – nu toch staat te gebeuren, nu de VVD straffe uitspraken doet over migranten die misbruik maken van ‘s lands asielregeling om weg te komen met overlast en misdrijven. Tja…