Sylvana Simons vindt Nederland geen fijn land: ‘Zo weinig is nodig om alle racisme-registers open te trekken!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons velt een hard oordeel over Nederland. Ze vindt dat er in deze staat maar het geringste hoeft te gebeuren, of alle “racisme-registers” worden opengetrokken. De Amsterdamse politica ziet haar gelijk bevestigd in wat zij ziet als een opleving in racisme jegens Aziatische Nederlanders.

Ondanks Sylvana Simons nog altijd dolgraag Tweede Kamerlid wordt, heeft zij het vaak ook helemaal gehad met Nederland. Ze vindt dat binnen onze grenzen de “racisme-registers” veel te vaak worden opengetrokken, zo schrijft ze nadat een carnavalslied opdook waarin de draak wordt gestoken met Chinese Nederlanders vanwege het uit China afkomstige coronavirus. In een door haarzelf en tientallen politieke aanhangers leukgevonden reactie van een Afrikaanse Nederland wordt het sentiment over de zogeheten racismeregisters wat verder uitgediept:

“Waarom toch? Waarom lijkt ‘t wel alsof witte hollanders (en nee, natuurlijk niet allemaal) alleen plezier kunnen beleven door anderen te denigreren of belachelijk te maken? ‘t Lijkt wel alsof “ze” (tussen haakjes) ‘t gewoon niet door hebben… of er gewoon schijt aan hebben (dat kan natuurlijk ook)… Lachuh joh! die bamboe rieten rokjes onder dat zwart gesminkt gezicht tijdens carnaval. Net echt hé! Nu weer de chinezen… #Tot december hé…dan zijn wij weer aan de beurt. #goedkoop vermaak.”

In de gemeenteraad van Amsterdam gaat BIJ1 er zo spoedig mogelijk wat aan doen, zo kondigt Sylvana’s partij tevens aan: “Sinds het uitbreken van het Corona-virus worden veel mensen met wortels in Centraal, Oost en Zuidoost Azië door heel Europa geconfronteerd met racistische ‘grappen’ en andere vormen van alledaags racisme en discriminatie. Dit overkomt ook veel Nederlanders met Aziatische wortels. Het betreffende probleem is echter niet nieuw.” De vragen worden morgen ingediend.