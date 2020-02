Te triest: 16-jarige tienermeid krijgt politiebeveiliging, want ze maakte “verkeerde” opmerking over islam

Oh, de religie der hemelse vrede en adembenemende tolerantie laat weer eens zien uit welk pacifistisch hout zij gesneden is. Mohammed was ‘s werelds eerste vredesactivist. Oh… wacht, wat lezen we hier: 16-jarig Frans meisje krijgt nu permanente politiebewaking omdat zij iets zei dat de booslims niet zo leuk vonden? Hmmm, vreemd!

Je hoeft echt geen Tweede Kamerlid met een eigen partij te zijn om voor decennia op een dodenlijst van radicale moslimtuiggozers terecht te komen. Gewoon een 16-jarig meisje met een grote mond zijn is ruim voldoende, zo bewees de Franse Mila deze week. De tiener zet zich, zoals zoveel tieners, af tegen instituten zoals het geloof. Maar veel respect voor de puberende jeugd hebben enkele mohammedaanse bomgordellisten met een kort lontje echter niet.

En dus…

“De scholiere uit de buurt van Lyon, Mila, werd uitgemaakt voor racist toen ze afgelopen maand in een livestream op Instagram de avances van een jonge moslim afwees. Kansloos, vond ze, alleen al omdat ze lesbisch is. Maar daarna werd ze uitgemaakt voor racist en ‘vuile lesbiënne’. In een nieuw filmpje liet Mila weten dat ze godsdienst verafschuwt en de islam ziet als een ‘religie van haat’. De discussie liep al snel uit de hand: ze werd beschuldigd van godslastering, tegenstanders publiceerden de naam van haar school en bedreigden haar met verkrachting en erger. Door de ophef staat haar leven even ‘in de pauzestand’. Ze kan de straat niet op vanwege de bedreigingen: haar tegenstanders zeggen onder meer dat ze haar willen aanvallen met zuur, de kleren van het lijf willen rukken, haar willen slaan of levend willen begraven. “

Mila heeft inmiddels spuit betuigd voor een paar “grove opmerkingen”, maar voor extremistische soepjurkdragers met voorliefde voor kapmessen is dat natuurlijk niet goed genoeg. Mila heeft de heilige ideologie beledigd en dient daarvoor te sterven, of op z’n minst voor het leven verminkt.

Zo zien we allemaal maar weer: religie haalt zelden het beste in mensen naar boven. Veel vaker eerder het tegenovergestelde.