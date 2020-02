Thierry Baudet blijft vierkant achter boeren staan: ‘Wij vergeten jullie níet, ook niet als wij straks macht hebben!’

Forum voor Democratie belooft de nieuwe partij voor de boeren te zijn. Aldus luidt de belofte van voorman Thierry Baudet, die hij gisteren op het Malieveld maakte aan demonstrerende agrariërs. Om de toezegging te vieren, kwamen er een filmpje en een plechtige tweet.

Al tientallen jaren geldt het CDA als dé partij van de boeren, een positie die de christendemocraten slechts zelden hebben opgegeven (alleen aan de inmiddels verdwenen Boerenpartij, en in 2012 aan de VVD). Maar nu het CDA deel uitmaakt van het kabinet-Rutte III, welke draconische bezuinigingsmaatregelen aankondigt voor de boerenbedrijven van Nederland, zijn de boeren weer op drift. Op wie gaan ze de komende Tweede Kamerverkiezingen stemmen.

Nou, als het aan Thierry Baudet ligt, op hém. Nadat de boeren gisteren weer met hun trekkers naar Den Haag reden, beklom de FVD-voorman het podium op het Malieveld en beloofde hij altijd hun belangen te zullen behartigen. Niet alleen lekker makkelijk vanaf de oppositiebankjes, maar ook als de partij op het pluche zit – iets dat Baudet hoopt te doen over iets meer dan een jaar. Via Twitter werd de belofte bekrachtigd:

“De boeren blijven vechten tegen de onrechtvaardige stikstofregels! #FVD was erbij op het Malieveld om de boeren te steunen én de belofte te doen dat wij de boeren níet vergeten, ook niet als wij in de toekomst de macht hebben om hun belangen te verdedigen.”

Of de boeren massaal op Forum voor Democratie gaan stemmen, moeten we afwachten. Vooralsnog lijkt de FVD-aanhang vooral in de voorsteden te zitten, en dan met name in het Westen van het land. Kan Baudet ook de periferie veroveren? We gaan het zien, in maart 2021.