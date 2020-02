Transfernieuws! Tijs van den Brink (EO) wil overstappen van mediakartel naar partijkartel: ‘De politiek in!’

EO-presentator Tijs van den Brink zit over een paar jaar in de politiek, als het tenminste aan hemzelf ligt. Na jaren in Hilversum te hebben rondgehangen wordt het tijd om zelf eens aan de knoppen te gaan zitten in Den Haag, zo kondigt de christelijke mediaman aan in een interview met het Algemeen Dagblad.

Wat Sylvana Simons kan, van linkse tv-persoonlijkheid tot politicus, dát kan ik ook. Dat moet EO-presentator Tijs van den Brink – tegenwoordig te zien bij de talkshow Op1 -gedacht hebben toen hij z’n ambitie voor de komende paar jaar openbaar maakte. In een interview met het AD zegt de programmamaker namelijk dolgraag de Hilversumse voor de Haagse kaasstolp te willen verruilen. Qua salaris is er toch al geen probleem, want dat wordt nu toch al betaald door de belastingbetaler.

Tijs ziet het helemaal zitten:

“Als hij gevraagd wordt naar zijn ambities ná zijn tv-jaren, antwoordt Van den Brink: “Daar mag ik eigenlijk niet over praten van mijn hoofdredacteur. Maar ik wil ooit nog eens de politiek in, daar ga ik niet over liegen.” Voorlopig blijft Van den Brink boven de partijen staan. “Ik ontvang nu als journalist alle partijen, dus het is niet verstandig daar al te veel over te roepen. Zeker niet voor welke partij ik dan actief zou willen zijn.” “Áls ze me al willen hebben, natuurlijk. Maar wees niet verbaasd als ik over tien jaar politicus ben.””

Bij de Mediacourant speculeren ze over de partijen waar Van den Brink zich mogelijkerwijs bij zou willen aansluiten: SGP, ChristenUnie of CDA. De SGP kunnen we vermoedelijk wel van het lijstje afstrepen: Van den Brink is te pro-katholiek en pro-islam om voor de rigide gereformeerden écht als een comfortabele keuze te voelen. Het CDA is voor iemand die bij de NPO werkt vermoedelijk te ‘rechts’… dus, als ik een gokje mag wagen: het zal de ChristenUnie wel worden.