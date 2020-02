Triest: psychiaters zijn vooral D66’ers, proberen PVV-angehauchte collega’s er uit te werken

Politieke ruimdenkendheid is niet in alle beroepen gegarandeerd. Probeer het maar als psychiater. Daar kom je in de problemen als je geen D66 stemt. Maar erger dan dat nog: je hoeft niet eens zelf PVV’er te zijn. Ook als je partner een PVV’er is, verschijnen de sociaal-liberale pestkoppen om je uit de speeltuin te verjagen.

Dat rechters, journalisten en kunstenaars veelal op linkse partijen stemmen is algemeen bekend en onomstreden. Maar vandaag gaan we niet speculeren over de mate waarin dat hun werk beïnvloed. Nee, we gaan het hebben over politiek-georiënteerde pestpartijen op het werk. Want niet alle D66’ers kunnen er goed mee omgaan dat ze zo nu en dan ook eens moeten samenwerken met iemand die er andere politieke ideeën op nahoudt. Dat Jettenisten een bloedhekel aan PVV’ers hebben, dat moge bekend zijn. Maar ze zijn daarbij écht van de verschroeide aarde. Want niet alleen die dekselse Wilders-aanhangers moeten verdwijnen. Ook hun partners dienen te worden gezuiverd.

Psychiater Esther van Fenema is getrouwd met een oud-PVV-europarlementariër en kan er over meepraten. Vaak genoeg moest ze zich in haar D66-stemmende werkomgeving ineens verantwoorden voor het feit dat haar man niet meemarcheert in de penthousepolka. Ze vertelt over de politieke hindernissen die ze ondervond als psychiater:

“Je mag tegenwoordig alleen nog maar politiek correct zijn, klaagt ze. “Ik denk dat als ik een D66-dame was geweest, veel dingen makkelijker waren gegaan. Dan hoor je erbij immers.” Veel psychiaters zijn wel een beetje D66. “D66, NRC is eigenlijk het profiel wat ik heb, gezien mijn maatschappelijke status als psychiater en musicus, maar mijn gedachtes en opinies zijn… eh… breder.” Daar heeft ze best last mee gehad, bijvoorbeeld toen ze bij haar vorige werkgever Leids Universitair Medisch Centrum steeds op het matje werd geroepen over haar columns en tweets. “Dan hadden er weer mensen geklaagd: hoe kan zo iemand voor jullie werken?””

Dus. Je kan me wat, als je nog eens meldt dat D66’ers ruimdenkende mensen zijn en anderen kortzichtige populisten. Ammehoela!