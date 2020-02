Trouw brengt FVD en PVV in verband met dodelijke nazi-aanslag in Duitsland: ‘Het een voedt het ander!’

Het is inmiddels vaste prik geworden. De slachtoffers van een terreuraanslag die gepleegd is door een extreem-rechtse nazimaniak zijn nog niet begraven, of de Nederlandse pers heeft de discussie al geopend of Geert Wilders en Thierry Baudet de afschuwelijke massamoord in het Duitse Hanau in de schoenen kan worden geschoven.

Het is de dag na de verschrikkelijke aanslag in Hanau, waar tot dusverre 10 mensen zijn doodgeschoten door een racistische omvolkingsdenker. Extreem-rechtse vingerafdrukken zijn overal te vinden in het manifest van de schutter. Maar Trouw wil natuurlijk graag weten: ja, leuk en aardig, maar kunnen we Nederlandse politici deze bloederige aanval in de schoenen schuiven. En dus – hop! – verschijnt dit artikel:

“In hoeverre hangt rechts-extremisme samen met de democratisch gekozen extreemrechtse partijen als PVV en Forum voor Democratie? “Het een voedt het ander wel, vermoed ik, maar ik durf niet te zeggen of er een direct verband is. Het leidt wel tot normalisering van extreemrechtse retoriek waarbij minderheden worden ontmenselijkt. Maar of dat leidt tot meer rechts-extremistisch geweld?””

Het citaat is overigens afkomstig van radicalisme-onderzoekster Nikki Sterkenburg. En zij is er niet zo tevreden mee dat Trouw die speculatie nu heeft afgedrukt zonder de disclaimers die ze er wel degelijk bij had willen zetten: “Overigens wilde ik aan de laatste alinea toevoegen dat er gewoon simpelweg meer onderzoek nodig is voor je zulke conclusies kan trekken, maar dat zal wel niet meer hebben gepast.”

Nee, voor een nuchtere pas op de plaats was geen plek meer bij Trouw. De aanval zal en moet in de schoenen worden geschoven van de politieke vijanden van de krant.