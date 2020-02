Uh-oh! Nu heeft lavendelboy Baudet het ook aan de stok met politie, overweegt aangifte voor ‘trein-Marokkanen’

Februari had niet slechter kunnen beginnen voor FVD-voorman Thierry Baudet. Na ongeveer het gehele politieke spectrum heeft de leider van de oppositiepartij het ook aan de stok gekregen met de politie, die overweegt bij zichzelf aangifte te doen vanwege het bij elkaar geraaskalde rassengeleuter van de politicus.

Terwijl Thierry Baudet nog ondergedoken is voor alle reacties vol onbegrip, dendert de opheftrein wegens één van zijn tweets van afgelopen weekend gewoon verder. Na zo’n beetje alle politieke partijen is ook de politie in het verweer gekomen tegen de uitlatingen van Baudet, die meende dat vriendinnen van hem waren lastiggevallen door Marokkanen. Dat bleek later een fata morgana te zijn geweest, op z’n meest: de vrouwen weigerden medewerking bij een kaartjescontrole.

De politie is wel een beetje klaar met de FVD-voorman:

“De politie gaat onderzoeken of er aangifte gedaan kan worden tegen Forum-Leider Thierry Baudet vanwege zijn ‘Marokkanen-tweet’ van afgelopen vrijdag. “We gaan kijken of er sprake is van een strafbaar feit en onderzoeken of we aangifte kunnen doen”, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten aan RTL Nieuws.

De NS en politie hebben ook nog niets van de politcus gehoord. “Eerst vrijdag van de hoogste toren blazen, terwijl het echt anders in elkaar zit. Enorm kwalijk. Zeker als volksvertegenwoordiger”, vervolgt de woordvoerder van de Landelijke Politie.”

Met een beetje pech kan Baudet zich binnenkort in een rechtszaal vinden, waar er een soortgelijk proces zal plaatsvinden als momenteel de ‘minder Marokkanen’-zaak van collega-Kamerlid Geert Wilders.